Гинцбург: препарат на основе моноклональных антител эффективен против «омикрона»

Александр Гинцбург, возглавляющий Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи, заявил об эффективности препарата на основе моноклональных антител в отношении штамма "омикрон" коронавирусной инфекции нового типа.Специалисты Центра Гамалеи разработали аналог препарата, который ранее принимал бывший американский президент Дональд Трамп. В конце прошлого месяца заместитель руководителя Центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что препарат почти готов, опыты на модельных животных показали, что лекарство обеспечивает практически стопроцентную защиту."Набор моноклональных антител был успешно протестирован на штамме "омикрон" и показал очень хорошую эффективность", — заявил Александр Гинцбург. Он добавил, что клинические испытания препарата стартуют в начале следующего года и будут проходить в течение трех месяцев.Ранее заместитель главы здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что в Российской Федерации зарегистрировано почти полтора десятка препаратов для лечения коронавирусной инфекции нового типа, а также девяносто четыре системы для диагностики COVID-19. Это, как отметила Семенова, сорок процентов от всего, что присутствует на мировом рынке.