Семь правил для тех, кто боится растолстеть на праздниках

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Полезные советы, которые точно помогут не поправиться.Несколько секретов, как сохранить фигуру и не испортить свое пищеварение за время новогодних праздников.Приближается главная ночь в году, которая у многих может затянуться и на неделю. Новогодние праздники — это всегда стресс для организма, ведь столько разных праздничных блюд, салатов, закусок и алкоголя не могут не отобразиться после на весах. Но никто же не хочет значительно прибавить в весе всего за одну ночь. Что же делать?Тренер, нутрициолог-диетолог Любовь Пищалкина в своем блоге в Инстаграм (turbo.luba) отвечает на этот вопрос. Она опубликовала пост, в котором рассказала о семи застольных «заповедях», которые помогут вам не растолстеть за время новогодних праздников.«В идеале конечно не пить, но как гласит военная мудрость: «Не можешь запретить — возглавь и направь!» — пишет диетолог.Что делать, чтобы не растолстеть за праздникиНе голодайте весь день перед вечерним застольем. Наоборот, хорошо и правильно поешьте.?Делайте как греки — вино разводите водой 50/50. Это крутейший лайфхак, который помешает алкоголю вас обезвоживать. Вы сможете пить и не пьянеть.Вино сухое и желательно красное. Так вы не переберёте сахара.Лучшая закуска под вино не сыр и фрукты, а овощи, рыба, нежирная птица и морепродукты. А если будете закусывать сладким и жирным всё это мгновенно отложится в самых трудных местах.Жуйте медленно, не набрасывайтесь на еду, как в последний раз.Не давайте себе несбыточных обещаний, типа — вот сейчас пожру в последний раз, а завтра сяду на диету — не работает. ?Танцы, шутки и веселые игрища в приоритете. ?