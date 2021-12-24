Рыбий жир не помогает от депрессии — американские ученые

Клинические испытания не подтверждают, что использование добавок с омега-3 жирными кислотами помогает предотвратить депрессию.Ученые не подтверждают, что использование добавок с рыбьим жиром — источник омега-3 жирных кислот — предотвращает развитие депрессии. Результаты крупнейшего клинического испытания были опубликованы в JAMA командой американских исследователей из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) и других авторитетных клиник США.Обычно эксперты рекомендовали добавки омега-3 для уменьшения рецидива депрессии у некоторых пациентов с высоким риском, но каких-то данных, касающихся использования этих добавок для профилактики депрессии у населения в целом, у ученых не было. Кроме того, исследования по этой теме, которые проводились ранее, давали неоднозначные результаты.Исследователи решили проверить потенциал ежедневных добавок витамина D и/или омега-3 для предотвращения депрессии. В общей сложности 18 353 взрослых в возрасте 50 лет и старше без депрессии в начале исследования на протяжении более пяти лет в случайном порядке получали добавки витамина D и/или омега-3 или соответствующих плацебо.Ученые не обнаружили никакой пользы от добавок омега-3 для предотвращения депрессии или повышения настроения. При этом исследователи уделяли равное внимание риску развития клинической депрессии в любой момент и общим показателям настроения на протяжении всего периода наблюдения.«У некоторых людей по-прежнему есть медицинские причины для приема добавок с омега-3. Например, все чаще обнаруживается, что рыбий жир полезен для лечения воспалительных состояний, а также для лечения существующих депрессивных расстройств у некоторых пациентов с высоким риском. Однако наши результаты показывают, что у взрослых без депрессии среди населения в целом нет причин принимать добавки с рыбьим жиром исключительно с целью предотвращения депрессии или для поддержания позитивного настроения», — отмечает одна из авторов исследования Джоанн Э. Мэнсон, доктор медицинских наук, профессор медицины Гарвардской медицинской школы.Ранее «Медпортал» сообщал, что новые исследования также ставят под вопрос эффективность омега-3 жирных кислот в профилактике болезней сердца и сосудов.