«Спутник» помогает против Омикрона

У всех без исключения людей, которые прошли через ревакцинацию препаратом «Спутник V», вырабатываются антитела к новому и опасному Омикрон-штамму. Таковы результаты клинического исследования учёных из Центра имени Гамалеи.Омикрон штамм требует в 40 раз более высокого уровня антител в организме человека, и большинство западных вакцин не позволяют на это рассчитывать. Недавние исследования показали, что некоторые западные препараты вообще не эффективны против Омикрон-штамма, и лишь Pfizer даёт некоторую защиту после бустерных инъекций. Испытания в Центре имени Гамалеи показали, что у всех без исключения добровольцев, которые вакцинировались препаратом «Спутник V», в организме вырабатывались нейтрализующие тела к Омикрон-штамму.Как сообщили исследователи, показатель этих антител был, по их словам, немного выше, чем к первоначальному штамму коронавируса. Если учесть, что для защиты от Омикрона требуется в 40 раз более высокий уровень антител, то словосочетание "немного выше" звучит пока не очень убедительно. Хочется верить, что этот показатель будет достаточным для предотвращения заражения.Ранее эксперты Центра имени Гамалеи говорили об устойчиво нейтрализующем ответе вырабатываемых антител к штамму Омикрон. Укол даёт защиту от тяжелых вариантов недуга и от попадания в больницу. По словам экспертов центра, в сочетании с бустерной инъекцией «Спутник V» обеспечивает защиту против нового штамма на уровне выше 80%, что лучше, чем у других вакцин