Омикрон признали более легким вариантом

Сразу три крупных по масштабу исследования показали, что новый штамм коронавируса Омикрон является более умеренным, по сравнению с Дельта-штаммом. Наблюдения проводились в эпицентрах вспышки этого варианта коронавируса - в ЮАР, Англии и Шотландии.Учёные из Имперского колледжа Лондона доказали, что заражённые вариантом Омикрон пациенты на 20-25% реже попадают в больницы. Таковы итоги исследования с участием 3 291 человека из ЮАР, которые заразились коронавирусом в виде штаммов Дельта или Омикрон с 1 по 14 декабря этого года. Три крупных по масштабу исследования в Англии, Шотландии и Южной Африки подтвердили более щадящую природу нового патогена.Одно из этих исследований осуществлялось во главе с «профессором Локдауном» Нилом Фергюсоном, который в ходе наблюдений более чем за 300 000 жителей Англии доказал, что Омикрон-штамм на 45% реже приводит госпитализациям, по сравнению с Дельта-штаммом. Профессор Фергюсон является одним из главных советников британского правительства, именно он на прошлой неделе предупреждал, что смертность в стране может достичь 5 000 случаев в сутки, если не ввести новые локдауны. Его любовь к этим ограничениям и послужила причиной появления прозвища.Наконец, третье исследование в Шотландии, проведённое учеными из Университета Эдинбурга, показало, что риск госпитализаций пациентов с Омикрон-штаммом на 65% ниже, чем при наличии Дельта-штамма. Хотя эти цифры выглядят наиболее многообещающими, к сожалению, исследование основано всего на 15 госпитализированных пациентах. Но это просто связано с их нехваткой. Сейчас в больницах всего 15 шотландцев, страдающих от коронавируса из-за Омикрона. Если бы он был таким же тяжелым, как и Дельта-штамм, то их должно было быть 47, как подсчитали учёные.