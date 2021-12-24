Почему мутации Омикрон опасны

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Слишком большое количество мутаций штамма Омикрон позволяет ему связываться с клетками человека лучше, чем другим штаммам коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии.Несколько мутаций варианта Омикрон позволяют этому штамму коронавируса связываться с клетками человека более эффективно, чем предыдущим версиям вируса. К такому выводу пришли исследователи из Канады, которые изучали новый вариант под криоэлектронным микроскопом. Данная технология обеспечивает ученым образы вируса с невероятно высоким разрешением.Они установили, что Омикрон обладает значительно большей способностью связываться с клетками человека, чем первоначальный уханьский вирус, за счёт новых соединений, которые образуются между патогеном и рецепторами человеческих клеток. В дополнение к этому исследователи испытали Омикрон против человеческих и моноклональных антител. Было установлено, что данный вариант более резистентен к этим частицам иммунной системы, чем предыдущие версии.Результаты этого исследования пока не прошли независимой научной оценки, но они совпадают с выводами предыдущих работ, которые показывали высокозаразные свойства Омикрона. Этот вариант коронавируса впервые выявили в конце ноября в ЮАР, из тех пор он довольно быстро распространился по всему миру. Сейчас на долю Омикрона приходится 73% заражений в США.