Высокий холестерин: соусы и приправы, которые могут увеличить его содержание

На содержание холестерина в крови, наряду с высоким кровяным давлением, может сильно влиять еда, включая соусы и приправы, – это следует помнить в преддверии новогодних застолий.Большинство из нас сбивается в праздники с обычного курса питания. Плотные калорийные блюда и закуски становятся (по крайней мере, на какой-то период) ежедневной едой. Однако людям, имеющим проблемы с холестерином, важно продолжать контролировать содержимое своих тарелок – в частности, медики советуют им обращать внимание на определенные приправы и соусы. Эти дополнения к еде тоже могут увеличивать содержание холестерина в крови.Соевый соус. Специалисты Британского фонда сердца напоминают: он содержит очень много соли – около 2,75 граммов на столовую ложку, что почти вдвое больше рекомендуемого суточного максимума. Медики призывают использовать данный соус с большой осторожностью.«Привычка потреблять большое количество соли с течением времени способствует появлению высокого кровяного давления», - объясняют эксперты.Совет врачей: при использовании соевого соуса измерять его количество нужно, используя ложку, а не брызгая прямо из бутылки.Другие соусы. Британские кардиологи считают, что содержание холестерина могут увеличиватьСоус ранч.Майонез.Соус тартар.Соус для барбекю.Соус терияки.Приправы. Многие магазинные приправы содержат высокие уровни калорий, сахара, соли, других добавок.«Более здоровыми вариантами заправок для еды являются сальса, тахини, гуакамоле, бальзамический уксус – они минимально обработаны и состоят из полезных, богатых питательными веществами ингредиентов».Высокий холестерин. Медики отмечают, что большинство людей не испытывают каких-либо симптомов, когда их уровень холестерина начинает расти – выявить проблему можно только по анализу крови.