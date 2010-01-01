10 тихих симптомов депрессии, которую пора лечить

Признаками депрессии могут быть грусть, тревога, негативные мысли и изоляция. Но есть и другие, менее известные симптомы.«Я впала в депрессию». Почти все мы произносили что-то похожее, но есть большая разница между чувством грусти и реальным депрессивным расстройством. Первое, каким бы тяжелым ни было, преходяще, второе — является медицинским состоянием с довольно специфическими характеристиками.Согласно исследованиям, серьезные депрессивные расстройства и клиническая депрессия характеризуются продолжительным чувством подавленности, беспокойства, пустоты, безразличия к жизни и многими другими признаками. Среди взрослых людей депрессия так или иначе затрагивает 6,7%, и женщины страдают чаще, чем мужчины.Существуют различные типы депрессии. Некоторые возникают как ответ на определенные переживания — это послеродовая депрессия, реактивная (как ответ травму или горе) и сезонное аффективное расстройство (обычно проявляется в зимние месяцы). Другие имеют особую симптоматическую картину, например, хроническое депрессивное расстройство, которое длится два года или дольше.Вероятно, вы знаете эти симптомы: проблемы со сном, падение интереса к общению, постоянная грусть и негативные мысли. Но есть и другие, менее очевидные признаки заболевания.1. Вы раздражительнее обычногоВещи, которые обычно вас не беспокоили, внезапно вызывают сильное раздражение, а настроение резко меняется без особого повода. Повышенная раздражительность является распространенным симптомом депрессии, но часто упускается из виду. Сострадать сердитым людям сложнее, поэтому сложнее и определить, что это может быть признаком заболевания.2. Вы чувствуете сильную ностальгиюСовершенно нормально время от времени вспоминать старые добрые времена, но тосковать по прошлому — не совсем то же самое. Люди с депрессией нередко используют ностальгию как механизм выживания в сложные периоды жизни после травмы или потери.3. У вас запорНе самая популярная тема для обсуждения, но деваться некуда: исследования показывают, что запор и депрессия связаны. У 33% участников, страдающих запорами, были признаки серьезного депрессивного расстройства. Если вы столкнулись с подобной неприятностью, поговорите с врачом о возможной депрессии.4. Вы тревожитесь, если нечем себя занятьБольшинство людей с нетерпением ждут отпуска, но у подавленного человека незаполненный календарь может вызвать чувство тревоги. Ничем не занятое время оставляет пространство для тревожных мыслей, а работа позволяет убегать от них в трудоголизм.5. Вы не можете сосредоточиться, как бы ни старалисьНегативные мысли, часто идущие рука об руку с депрессией, могут затруднять сосредоточенность. К сожалению, проблемы с концентрацией иногда некорректно диагностируется как СДВГ — особенно если специалисты не знают, что именно беспокойство мешает вам сфокусироваться.6. Вы более импульсивны, чем обычноНикак не перестанете забивать корзину интернет-магазина, даже если покупки вам не по карману? Обратите на это внимание — импульсивное поведение может указывать на проблемы с вашим психическим здоровьем. Это не самый распространенный признак депрессии, но иногда импульсивность показывает ваше подсознательное стремление к быстрым решениям, чтобы заставить тревогу «замолчать».7. У вас странные болиДве трети людей с депрессией испытывают необъяснимую физическую боль, часто вызванную нарушением функций мозга. Этот симптом требует особого внимания, так как может помешать верной диагностике — врачи начинают лечить физические симптомы, не зная о проблемах с психическим здоровьем. Необъяснимая боль часто поражает людей, подавляющих эмоции и старающихся убежать от своих чувств.8. Вы постоянно испытываете чувство виныВрачи-психиатры считает «неуместную и чрезмерную» вину симптомом депрессии. Это может проявляться по-разному - например, вы чувствуете исключительно личную ответственность за проблемы с рабочим проектом, даже если над ним работает огромная команда.9. У вас псориазПсориаз — это хроническое заболевание кожи, для которого характерны пятна красно-сероватой шелушащейся ??кожи. Исследования показали, что среди людей, страдающих псориазом, 62% находили у себя признаки депрессии. И неудивительно — это аутоиммунное заболевание сопровождается хроническим воспалительным процессом. Что, как доказали ученые, напрямую связано с развитием депрессии.10. Страдает ваша личная гигиенаЛюдям с острым депрессивным состоянии нередко становится очень тяжело сохранять привычный уровень гигиены. Депрессия заставляет вас изолироваться от окружающих внутри кокона тревоги и подавленности. Изменения в личной гигиене могут быть признаком депрессии.Если некоторые пункты из этого списка вам знакомы, возможно, настало время обратиться к специалисту или попросить о помощи у близких. Важно помнить, что депрессия характеризуется изменением биохимии мозга, и скорректировать это состояние можно только медикаментами, назначенными врачом.