Диетолог объяснила важность еды за столом
По словам специалиста, привычка перекусывать на ходу или во время приготовления пищи чревата частыми перееданиями. Она пояснила, что согласно Европейским рекомендациям по борьбе с лишним весом, употреблять пищу следует только сидя за столом.
Дело в том, что еда, которую мы поглощаем из тарелки запоминается лучше. Это необходимо для того, чтобы контролировать чувство сытости и количество съеденного.
«Спокойный приём пищи за столом нам даёт возможность во время услышать умеренную сытость и остановиться», — говорит специалист.
В связи с этим она призвала отказаться от перекусов вне стола. Даже для легких перекусов рекомендуется выложить еду на тарелку и спокойно, без спешки употребить ее. Это же касается фуршетов и кофе на вынос.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий