Диетолог объяснила важность еды за столом

Диетолог Анна Мелехина рассказала, почему принимать пищу следует только за столом.По словам специалиста, привычка перекусывать на ходу или во время приготовления пищи чревата частыми перееданиями. Она пояснила, что согласно Европейским рекомендациям по борьбе с лишним весом, употреблять пищу следует только сидя за столом.Дело в том, что еда, которую мы поглощаем из тарелки запоминается лучше. Это необходимо для того, чтобы контролировать чувство сытости и количество съеденного.«Спокойный приём пищи за столом нам даёт возможность во время услышать умеренную сытость и остановиться», — говорит специалист.В связи с этим она призвала отказаться от перекусов вне стола. Даже для легких перекусов рекомендуется выложить еду на тарелку и спокойно, без спешки употребить ее. Это же касается фуршетов и кофе на вынос.