Врач Комова рекомендует специю для лучшего контроля сахара в крови

Доктор медицинских наук Наталья Комова: людям с воспалительным диабетом или любым воспалительным заболеванием полезен шафран.Врач-диетолог Наталья Комова рассказала в интервью, что шафран является одной из лучших специй в питании диабетиков. Он богат антиоксидантами, такими как сафранал, кроцетин и пикрокроцин. Эксперт объяснила: эти антиоксидантные вещества помогают бороться с воспалениями в организме и уменьшают вызываемое им повреждение клеток, что препятствует развитию воспалительного диабета.«В шафране содержится множество активных ингредиентов, которые снижают эффект диабета», - говорит врач.Комова отмечает, что компонент специи кроцетин может улучшать чувствительность к инсулину – это позволяет организму лучше контролировать уровень сахара в крови. Данное свойство специи может быть полезно людям, страдающим диабетом 2 типа, при котором тело становится устойчивым к инсулину (гормон, контролирующий накопление глюкозы).Ссылаясь на исследования, Комова добавила, что, помимо эффекта снижения уровня сахара в крови, шафран также обладает свойством снижать высокое кровяное давление. Однако, подчеркнула медик, данные способности специи могут усиливать свойства лекарств, предназначаемых диабетикам и гипертоникам, – поэтому, прежде чем начать использовать продукт, следует проконсультироваться с врачом.