5 продуктов, которые помогают восстанавливаться после повреждений

Данные продукты содержат ингредиенты, которые ускоряют заживление при травмах и выздоровление при недомоганиях.Будь то операция или кровоточащая ссадина после случайного падения, определенные продукты могут помочь ускорить восстановление тканей после полученных повреждений. Это объясняется тем, что они содержат компоненты, которые эффективно уменьшают воспаление, улучшают иммунную функцию и, таким образом, помогают быстрее поправиться.Птица. Индейка и курятина содержат ценные аминокислоты, включая глютамин и аргинин – оба вещества играют ключевую роль в заживлении ран. Глютамин обеспечивает клеткам, участвующим в процессе заживления, особую защиту от инфекций на этапе их регенерации, а также сопротивляется окислительному стрессу. Аргинин стимулирует выработку коллагена, благодаря чему кожа после повреждения срастается равномерно, без шрамов.Крестоцветные овощи. Содержат витамин К, который необходим для свертывания крови, быстрого заживления ран. К этому семейству относятся все виды капусты, но кале (кудрявая капуста) содержит особенно много данного витамина. Еще один ценный ингредиент капустных – это гликозиды горчичного масла, соединения, которые организм превращает в изотиоцианаты. Последние укрепляют иммунную систему, подавляя воспаление, активируя иммунную защиту и даже убивая раковые клетки. Вдобавок в капусте много витамина С, без которого не заживают раны.Квашеная капуста. Будучи пробиотической пищей, она содержит множество бактерий, улучшающих состояние кишечной микрофлоры. Согласно последним исследованиям, пробиотики обладают существенным потенциалом, ускоряющим заживление кожи при таких заболеваниях, как экзема, нейродермит, угри, аллергическое воспаление.Топленое масло. Его компонент бутират представляет собой жирную кислоту с выраженными противовоспалительными свойствами. Это очень полезно при травмах, поскольку каждое повреждение всегда активизирует процесс воспаления. Кроме того, топленое масло помогает организму лучше усваивать питательные вещества, которые поддерживают его способность самовосстанавливаться.Куркума. Известность специи принес куркумин, обладающий противовоспалительными, антиоксидантными, антиканцерогенными, антикоагулянтными и противоинфекционными свойствами. Ученые из Швейцарии пришли к заключению, что куркума способна предотвращать образование рубцов при заживлении кожи после повреждений (ими даже была разработана специальная лечебная пена с куркумой для обработки открытых ран).