Названы уникальные свойства имбиря
Одним из свойств является защита головного мозга от свободных радикалов. Имбирь имеет в своем составе большое количество полезных соединений. Среди них и антиоксиданты. Эти антиоксиданты могут защищать головной мозг от свободных радикалов и бороться с окислительным стрессом.
Имбирь может повышать уровень серотонина и дофамина, которые контролируют настроение. Его свойство помогает избежать развития депрессивных расстройств.
Благодаря свойству защищать мозг от свободных радикалов активируется еще один полезный механизм имбиря. Он способствует улучшать память и внимание.
В имбире содержится джинджерол. Он способствует защите от диабета мозга.
В надпочечниках вырабатывается гормон стресса — кортизол. Он используется для регуляции давления. Однако надпочечники имеют свойство утомляться, а имбирь способствует защите от этого негативного эффекта.
Помимо прочего имбирь также является отличным средством для облегчения мигрени и болей в голове. Это происходит благодаря антиоксидантам, которые в больших количествах входят в состав имбиря.
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