Как сохранить эмоциональное здоровье при любых обстоятельствах

Как жить, когда вокруг неспокойно? Что нужно сделать, чтобы меньше беспокоиться и переживать? Предлагаем простые шаги.азработчик рационально-эмоционально-поведенческой терапии (РЭПТ), психотерапевт, автор книги «Как сохранить эмоциональное здоровье в любых обстоятельствах» Альберт Эллис предлагает каждому из нас для начала усвоить правила независимости. Именно они станут формулой устойчивости, на которую можно опереться в неспокойное время, что особенно актуально в период пандемии.4 ПРАВИЛА НЕЗАВИСИМОСТИНе обстоятельства причиняют нам страдания, мы делаем это сами своим отношением к ним. Как воспринимать события в тревожные времена и как действовать — зависит от нас.Если не хотите страдать, перестаньте требовать от жизни, других и себя самого соответствовать вашим желаниям. Ваши желания не правят миром.Если вам не нравится что-либо в собственной жизни или в мире и вы хотите изменения этих обстоятельств — действуйте. Мир меняют дела, а не требования.В любых обстоятельствах делайте то, что зависит от вас. Это ваша ответственность.В обычной жизни, по словам пихотерапевта, мы сами вгоняем себя в состояние тревожности, а значит, только сами можем и вернуть спокойствие. Не стоит ожидать помощи со стороны. Выполните несколько действенных практик, которые помогут снизить уровень беспокойства и избавиться от страхов.СДЕЛАЙТЕ ТО, ЧЕГО ВЫ БОИТЕСЬМногие вещи могут нас по-настоящему пугать. Однако среди наших страхов есть и необоснованные — иррациональные или дисфункциональные. Например, некоторые из нас боятся ходить на собеседования, не хотят рассказывать о себе даже близким друзьям или не могут оставаться в темноте.Что же делать, если вы стали заложниками именно такой тревоги? Активно оспаривайте свои иррациональные убеждения относительно «опасных» действий, приводите доводы, почему это не страшно. Лучше всего записать эти аргументы и время от времени обращаться к ним. Наступит день, когда вы почувствуете, что способны попробовать сделать то, чего так боитесь.Вы можете работать над страхами постепенно и снижать уровень тревоги понемногу. Например, потихоньку пробовать ходить на свидания и собеседования или начинать что-то рассказывать в компании друзей. Чем чаще вы будете предпринимать подобные попытки, тем лучше.ПРЕРВИТЕ ПОТОК ТРЕВОЖНЫХ МЫСЛЕЙВ моменты сильной тревоги сложно сохранять здоровый эмоциональный настрой. В этих случаях Альберт Эллис рекомендует использовать технику «тайм-аут». Она поможет нам прервать поток тревожных мыслей и эмоций, переосмыслить их и улучшить свое состояние.Эта техника будет особенно полезна, когда вы испытываете агрессию к близкому человеку, а он злится на вас. Под влиянием эмоций вы может наговорить друг другу много неприятных слов или сделать что-то импульсивно, а это обычно приводит к неприятным последствиям.В таких случаях лучше взять передышку на 20 минут или больше, разойтись по разным комнатам, побыть в тишине, обдумать происходящее, а потом вернуться к разговору.Эти простые практики помогут контролировать деструктивные мысли, заставят меньше переживать и беспокоиться по поводу неблагоприятных событий, научат самостоятельно решать практические проблемы. Благодаря РЭПТ вы сможете сознательно контролировать тревогу, усилить бдительность и не поддаваться панике. Через некоторое время вы заметите, что вам стало проще открываться новому, вы получаете больше радости и удовольствия от жизни.