Врач Михаил Гинзбург назвал категории продуктов, способных восполнить дефицит витамина D зимой

Как давно известно, для правильной работы организма необходим витамин D. В то же время довольно часто наблюдается его дефицит и особенно актуально это в зимнее время, когда дефицит может встречаться у половины населения. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал изданию «Народные Новости», что может исправить эту ситуацию.Специалист отметил, что в последнее время появляются все новые и новые данные об этом витамине. Среди его многочисленных полезных свойств можно назвать такие, как защита от остеопороза, профилактика инсультов и инфарктов, защита иммунной системы, защита головного мозга от возрастных изменений и многое другое. Кстати, именно с нехваткой этого витамина специалисты связывают преждевременное старение.Именно поэтому вопрос борьбы с дефицитом витамина D имеет особую важность. Эксперт пояснил, что наиболее насыщены витамином D такие продукты, как печень трески и рыбий жир. Но эти продукты употребляются довольно редко. В то же время есть и другая группа продуктов, богатым витамином D, уже более популярная. В нее входит, например, жирная морская рыба и икра.Однако через пищу набрать требуемую дозу этого витамина удается очень редко, поэтому на первый план выходят разного рода добавки. Гинзбург отметил, что дозировка в связи с новыми открытиями регулярно пересматривается. И если совсем недавно считалось, что организму нужно 400 единиц витамина D, то сейчас многие ученые склоняются к цифре в 2000 единиц. В любом случае, как подчеркнул Гинзбург, хотя бы минимальное количество этого витамина поддерживать нужно.