9 лучших продуктов питания для здоровых зубов

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Уход за полостью рта - это нечто большее, чем чистка зубов и использование зубной нити. В список полезных привычек обязательно включите правильный рацион, который следует насытить этими продуктами.Сыр. Отличная новость для любителей сыра - это прекрасный продукт для борьбы с кислотной эрозией эмали. Каждый раз, когда вы употребляете хлеб, сладости, цитрусовые или газировку, зубы подвергаются воздействию кислоты. А если после этого вы съедите маленький кусочек сыра, то её негативное влияние будет нейтрализовано.Рыба. Крайне важно получать достаточно кальция с питанием, чтобы защищать зубы и дёсны. Но наш организм не может получить весь необходимый ему кальций, если вы не проводите достаточно времени на солнце. Жирная рыба вроде форели или сельди - фантастический источник витамина D, полезный для зубов и дёсен.Апельсины. Попадание этих фруктов в наш список кажется странным. Однако в апельсинах имеется витамин C, который укрепляет кровеносные сосуды и соединительную ткань, замедляя прогрессирование болезней десен из-за их воспалений. Помните, что после употребления цитрусовых чистить зубы можно не ранее чем через полчаса.Вода. Слюна состоит на 99,5% из воды. Обезвоженность обедняет слюну, а это крайне вредно для полости рта. Чем больше слюны во рту, особенно после приёма пищи, тем это полезнее.Фрукты и овощи. Фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки очищают зубы также, как зубная щётка и стимулируют выработку слюны, так как они требуют дополнительного пережевывания.Сельдерей. Сельдерей следует выделить их категории овощей с высоким содержанием клетчатки. Это прекрасный суперпродукт, который очищает зубы каждым кусочком. Он требует энергичного пережевывания, которое способствует выделению большого количества слюны.Лук. Кому-то не понравится сырой лук, но его можно использовать в качестве приправы для салатов или даже жаркого. Он уничтожает вредные бактерии во рту, так и в организме в целом.Зелёный и чёрный чай. В этих напитках содержатся полифенолы, которые взаимодействуют с бактериями, вызывающими зубной налет, убивая или подавляя их. Это делает чай отлично выборам во время и после еды.Шоколад. Да, вы не ослышались - шоколад! При условии, что он содержит менее 70% какао-бобов и является горьким. Конечно же, его нужно есть в умеренных количествах. Темный горький шоколад является суперпродуктом для зубов из-за соединения под названием CBH, которое, как было доказано, помогает укрепить зубную эмаль, делая зубы менее восприимчивыми к кариесу