Капуста является дешевым «суперовощем» для укрепления здоровья
В публикации издания Yahoo News Japan медики рассказали, почему простая дешевая капуста является «суперовощем» для укрепления здоровья. В частности, полезным этот овощ делает присутствие витамина К.
«Содержащийся в капусте витамин К оказывает коагулирующее действие на кровь, останавливает кровотечение, ускоряет заживление травм».
Еше одно ценное качество капусты заключается в ее способности позитивно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы, обеспечивать профилактику повышенного давления. Это происходит благодаря содержащимся в ней минералам – фосфору, магнию, калию.
Кроме того, в капусте много кальция – «строительного материала»», укрепляющего кости, зубы.
Капуста отличается разнообразием видов, и все они претендуют на то, чтобы считаться «суперовощем». Например, очень полезными являются сорта насыщенного зеленого цвета – они содержат бета-каротин, преобразуемый организмом в витамин А, Данный витамин поддерживает хорошее зрение, здоровье слизистых тканей, способствует лучшей защите от простудных заболеваний.
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Добавил belyash в категорию Разное
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