Диетолог Макиша рассказала, какова реальная польза цитрусовых

Диетолог Марина Макиша: мнение о том, что цитрусовые очень богаты витамином С, не соответствует действительности.В интервью врача диетолога прозвучало пояснение по поводу реальной пользы цитрусовых плодов, обладающих репутацией крайне важных и необходимых для поддержания здоровья зимой. Марина Макиша заметила, что цитрусовым обычно приписывают повышенное содержание витамина С, но на самом деле его уровень в этих продуктах колеблется пределах 50-70%. В этом плане цитрусы отнюдь не чемпионы.«Болгарский перец, киви, петрушка и черная смородина содержат в 100 граммах до 200% от суточной потребности в витамине C», - привела пример диетолог.Также, добавила Макиша, не стоит считать лечебным средством питье чая с лимоном – витамин С в таком напитке все равно разрушается. При простуде помогает не столько чай с чем-то, сколько обильное питье.Дополнительно диетолог сообщила, что цитрусовые соки на самом деле не так полезны, как кажется.Макиша пояснила: хотя такие напитки содержат витамин C, они не содержат клетчатку. Их питье даст организму высокую дозу природных сахаров и поспособствует увеличению уровня глюкозы в крови, а постоянное питье повысит риск развития предиабета, диабета 2 типа, ожирения.