Чем заменить сахар и магазинные сладости, чтобы не набрать вес?

Рекомендованная безопасная доза сахара — 6 чайных ложечек в день. Рассказываем, чем можно заменить сахар без вреда для здоровья.Чем больше нервное напряжение, тем сильнее нас тянет на сладенькое. Это неудивительно: сладости помогают нам расслабиться, а сахар – самый простой источник энергии. Но сейчас, во время карантина, на фоне постоянной тревоги можно легко превысить рекомендованную безопасную дозу. Рассказываем, чем можно безопасно заменить сахар и магазинные сладости.МёдРазумеется, первое, что приходит в голову – это мед. Если у вас нет аллергии на данный продукт, то лучшего заменителя сахара и не найти: мед богат витаминами, полезными аминокислотами и минералами. Кроме того, «пчелиный сахар» обладает противовоспалительным и противовирусным действием. Главное, о чем стоит помнить: добавлять мед в слишком горячие напитки и блюда не стоит: при температура выше 40 градусов по Цельсию полезные свойства продукта существенно снижаются.СухофруктыКурага, чернослив, инжир, финики, изюм – все эти сладости отлично заменят белый сахар. Кроме того, в каждом из фруктов много ценных витаминов и минералов, а высокая калорийность делает их очень полезным перекусом. Самое главное, на что стоит обратить внимание при выборе – не использовался ли при изготовлении сухофруктов сахарный сироп или патока, в противном случае от приобретения лакомства лучше отказаться.СтевияСтевия – сладкая трава родом из Южной Америки. Экстракт ее превышает по сладости сахар в 200 раз, но совершенно не влияет на уровень глюкозы в крови – по этой причине сладости, приготовленные с использованием стевии, безопасны для людей, живущих с диабетом второго типа. Кроме того, стевия обладает еще одним полезным действием: ее употребление снижает активность грибов кандиды, главных виновников молочницы. Экстракт стевии устойчив к высоким температурам, так что вполне подходит для приготовления горячих блюд.Нектар агавыСироп из сока темно-зеленой агавы – южноамериканского растения, напоминающего гигантское алоэ – напоминает мед не только внешне, но и по вкусу. Но в отличие от меда, этот сироп отлично переносит высокие температуры, а потому его вполне можно добавлять в чай или кофе. Кроме того, агава содержит много железа и кальция – и потому особенно полезна для женщин, ведь мы теряем железо во время менструаций, а в период менопаузы особенно нуждаемся в кальции. Сироп агавы также безопасен для тех, у кого диагностирован диабет второго типа – этот продукт не влияет на уровень глюкозы в крови.Кленовый сироп«Фирменное» лакомство канадцев в теперь доступно и для нас: в России его производят в Ленинградской области. Это лакомство не только отличается высокой сладостью и специфическим приятным вкусом, но и богато антиоксидантами, а также ценными минералами – цинком и марганцем. Мы советуем использовать кленовый сироп в качестве подсластителя для блинов и оладий, а также при изготовлении выпечки или десертов.Сироп топинамбураХорошо известный почти всем российским дачникам корнеплод также можно использовать в качестве альтернативы сахару: его сироп обладает низким гликемическим индексом, а потому безопасен для людей, живущих с диабетом второго типа, а также для всех, кто заботится о безопасном уровне глюкозы в крови.