Сколько вы пьете алкоголя? Ряд опасных физических знаков, которые нельзя игнорировать

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ряд физических признаков указывает на то, что человек употребляет слишком много алкоголя, некоторые из них сигналят об особенно опасных нарушениях, спровоцированных алкоголизацией.В период новогодних праздничных дней многие люди начинают пить больше спиртных напитков, и последствия такого усердия могут крайне негативно сказаться на организме. Сколько вы пьете алкоголя? Отвечая на вопрос, помните, что его слишком большое количество приводит не только к изнурительному похмелью, но и к физическим проблемам. Со временем это может подорвать качество жизни и сформировать очень серьезный риск подорвать здоровье.В частности, обильная выпивка способна повредить нервы, отрицательно повлиять на уровень химических веществ-посредников (нейротрансмиттеров) в головном мозге. Одним из самых тяжелых последствий данного процесса является развитие энцефалопатии Вернике.Энцефалопатия Вернике является неврологическим заболеванием, которое развивается, когда мозг человека не получает достаточного количества тиамина (витамина B1). Вот ряд физических признаков этого опасного нейронарушения.Раскоординация. Возникают проблемы с движением глаз, зрением и координацией мышц, человеку становится трудно ходить.Другие симптомы. Они включают следующие состояния.Человеку становится трудно сконцентрироватьсяПроисходит потеря интереса, мотивации, развивается апатия.Возникают проблемы с памятью.Возникают спутанность сознания, дезориентация, галлюцинации.Происходят приступы психомоторного возбуждения.Ряд физических симптомов, связанных с употреблением слишком большого количества алкоголя, обусловливаются повреждением печени. К ним относятсяЧувство тошноты.Потеря веса.Потеря аппетита.Пожелтение глаз и кожи (желтуха).Отеки в области щиколоток, живота.Рвота с кровью или выделение крови в стуле.Сколько пить? Взрослым людям рекомендуется не употреблять регулярно более 14 единиц в неделю. Единица алкоголя составляет 10 мл чистого спирта. В небольшом бокале (125 мл, крепость 12 процентов) вина содержится около 1,5 единиц алкоголя.