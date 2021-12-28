Повышенное давление: питье определенного чая может снизить риск гипертонии на 65%

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Клинические испытания свидетельствуют, что регулярное употребление определенных напитков способствует снижению АД у гипертоников и может сократить риск гипертонии на 65% у людей, еще не болеющих.Гипертония является одной из основных причин смертности во всем мире, на нее приходится до 20% всех смертей. Повышенное давление создает предпосылки для множества осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой, включая инсульт, сердечный приступ. Это связано с тем, что растущее артериальное давление с большей силой действует на стенки сосудов, и когда напряжение становится слишком интенсивным, может произойти разрыв артериальной стенки или образоваться тромб.Тем, кто хочет снизить свои показатели кровяного давления, рекомендуется пересмотреть свои привычки в образе жизни. Согласно рекомендациям службе здравоохранения NHS,«повышение кровяного давления часто можно предотвратить, если правильно питаться, поддерживать здоровый вес, регулярно заниматься спортом, умеренно употреблять алкоголь, не курить».С целью профилактики гипертонии и ее осложнений специалисты советуют начать регулярно пить чай. Одной из самых эффективных в этом плане привычек может быть употребление зеленого чая на завтрак. По данным WebMD, у людей, которые следуют ей, риск появления гипертонии может снизиться на 65%.В прошлом был проведен ряд исследований, чтобы определить, какие чаи могут оказывать понижающее воздействие на кровяное давление. Два из них были выделены как особенно сильнодействующие, – это зеленый чай и улун, являющиеся отличными источниками полифенолов, мощного антиоксиданта, помогающего при гипертонии.«Употреблявшие полстакана зеленого чая или чая улун средней крепости ежедневно в течение года, имели на 46 процентов меньший риск развития гипертонии, чем те, кто не пил. Среди людей, употреблявших более двух с половиной чашек чая в день, риск высокого кровяного давления снизился на 65 процентов» - такой вывод был сделан учеными после исследования с участием граждан Китая (опубликовано в Архиве внутренней медицины),Гипотензивный эффект зеленого чая объясняется действием его уникальных соединений катехинов. Данный антиоксидант способен расслаблять и разглаживать мышцы, выстилающие кровеносные сосуды, – это приводит к снижению артериального давления.