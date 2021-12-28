Диабет 2 типа: лучшие продукты на завтрак для снижения уровня сахара в крови

Исследования показывают, что люди с диабетом, которые завтракают, бывают менее склонны к перееданию в течение дня, что лучше защищает от скачков уровня сахара в крови.Диабет 2 типа возникает из-за нарушенного процесса обработки организмом гормона инсулина. Одна из самых важных ролей, которую инсулин выполняет в организме, – это регулирование уровня сахара в крови. Имеющиеся данные говорят, что употребление определенных продуктов на завтрак снижают вероятность гормонального дисбаланса, с которым ассоциируется риск повышенного сахара и диабета 2 типа.Авокадо. Является одним из лучших продуктов, употребление которых дает эффект профилактики гипергликемии. Его плоды богаты витаминами, питательными веществами, полезными для сердца жирами. Исследователи показали, что«соединение, содержащееся только в авокадо, может подавлять клеточные процессы в поджелудочной железе, которые обычно приводят к диабету».Также этот фрукт отличается очень высокими показателями белка.Овес. Каша из цельных зерен овса называются многим диетологами лучшим завтраком для диабетиков. Овес улучшает чувствительность к инсулину и содействует снижению уровня сахара в крови, вдобавок помогает терять вес, уменьшает подверженность сердечным заболеваниям.Другие продукты.Диабетикам рекомендуется употреблять на завтрак следующие продуктыНатуральный йогурт.Творог.Цельнозерновые каши (например, перловую).Яйца.Ягоды и фрукты с низким гликемическим индексом.Главный принцип: на завтрак при диабете следует употреблять продукты, содержащие много белка и клетчатки, а также содержащие полезные ненасыщенные жиры.