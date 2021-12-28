5 минут ежедневного бега могут увеличить продолжительность жизни

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По мнению ученых, регулярные пробежки могут продлевать жизнь как никакой другой вид физических упражнений.Улучшение физической формы с помощью адекватных нагрузок является одним из самых действенных способов достичь долголетия, считают научные специалисты. Исследователи Университета штата Айова обнаружили, что бег «больше, чем любое другое упражнение» эффективен для продления человеческой жизни. Такой вывод был сделан экспертами после анализа данных 55 000 мужчин и женщин возрастом от 18 до 100 лет. Результаты аналитической работы опубликовал журнал Progress in Cardiovascular Disease,«По сравнению с другими формами упражнений, такими как езда на велосипеде или ходьба, занятия бегом снижает вероятность преждевременной смерти на 40 процентов. Езда на велосипеде и ходьба пешком снижают аналогичный риск на 12 процентов», - констатируют ученые.Согласно их данным, даже непродолжительные сеансы ежедневного бега могут увеличивать продолжительность жизни. Исследование показало, что если человек занимается бегом минимум 5 минут в день, это уже способно повысить продолжительность его жизни, даже если имеется лишний вес.В среднем, говорят специалисты, занимающиеся бегом люди живут на три года больше, чем те, кто не бегает.«Один час бега приравнивается к дополнительным семи часам жизни».Позитивное влияние бега объясняется теми эффектами, которые он проявляет в отношении человеческого организма и здоровья.Бег помогает укрепить кости и мышцы.Как и другие виды аэробных упражнений, он улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.Пробежки, помимо прочего, являются эффективным способом сжигать калории, поддерживать здоровую массу тела.Бег активизирует кровообращение, что способствует активной работе мозга.«Бег является наиболее эффективным упражнением, если совмещается со здоровым питанием», - подчеркивают исследователи.