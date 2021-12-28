Кардиолог Кореневич назвала самый вредный вид алкоголя для сердца и сосудов

По словам кардиолога Анны Кореневич, сердцу и сосудам может существенно вредить пиво.

В преддверии новогодних праздников врачи уделяют повышенное внимание такой проблеме, как употребление алкоголя. Кардиолог Кореневич напомнила россиянам о главном принципе, который должен соблюдаться пьющими людьми – умеренности.

«Огромное значение имеет дозировка: если человек выпивает больше бокала красного сухого вина, то это уже идет ему во вред», - постулирует врач.

Также кардиолог назвала самый вредный вид алкоголя для сердца и сосудов – таковым является пиво. Из пояснений Анны Кореневич следует, что пивная пена является источником кобальта, вещества, чья большая дозировка способна «перегрузить сердце».

Помимо того, предупреждает врач-кардиолог,

«пиво насыщает кровь углекислым газом, что провоцирует варикозное расширение вен, и способствует гормональным сбоям».

Усиливает вред от распития пива то, что часто напиток закусывается продуктами, дополнительно подрывающими здоровье сердечно-сосудистой системы, – солеными, калорийными и жирными.
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