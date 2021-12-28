Кардиолог Кореневич назвала самый вредный вид алкоголя для сердца и сосудов

По словам кардиолога Анны Кореневич, сердцу и сосудам может существенно вредить пиво.В преддверии новогодних праздников врачи уделяют повышенное внимание такой проблеме, как употребление алкоголя. Кардиолог Кореневич напомнила россиянам о главном принципе, который должен соблюдаться пьющими людьми – умеренности.«Огромное значение имеет дозировка: если человек выпивает больше бокала красного сухого вина, то это уже идет ему во вред», - постулирует врач.Также кардиолог назвала самый вредный вид алкоголя для сердца и сосудов – таковым является пиво. Из пояснений Анны Кореневич следует, что пивная пена является источником кобальта, вещества, чья большая дозировка способна «перегрузить сердце».Помимо того, предупреждает врач-кардиолог,«пиво насыщает кровь углекислым газом, что провоцирует варикозное расширение вен, и способствует гормональным сбоям».Усиливает вред от распития пива то, что часто напиток закусывается продуктами, дополнительно подрывающими здоровье сердечно-сосудистой системы, – солеными, калорийными и жирными.