5 типичных ошибок при приёме душа

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Кажется, что человек не может ошибаться, выполняя такое простое действие. Но по мнению косметологов, многие из нас принимают душ с ошибками, и вот наиболее распространенные из них.Продолжительность процедуры. Многим хочется как можно дольше стоять под горячим потоком воды, особенно в зимнее время. Но слишком долгое пребывание в душе наносит вред коже. Если вы замечаете, что она стала более сухой, продолжительность душа следует сократить до 5-10 минут.Частота. Как часто следует принимать душ? Исследования показывают, что если это делать слишком часто, привычка может спровоцировать сухость и зуд. В целом, душ рекомендуется с интенсивностью не более одного раза в день, конечно, если на улице не стоит очень жаркая погода. Но если вы принимаете его один раз в два дня, в этом тоже нет ничего плохого.Утренний душ. Для многих людей день начинается с душа. На самом деле, сейчас не лучшее время для такой привычки. Выходить на улицу в мороз через некоторое время после принятия душа довольно опасно. А вот тёплый душ за один-два часа до отхода ко сну вечером гораздо более эффективен. К тому же, он поможет быстрее уснуть.Неправильные продукты. Сегодня в душевой комнате у многих людей стоит целый арсенал косметических и гигиенических средств. Но насколько правильные продукты вы покупаете? Даже обычное мыло обладает антибактериальными свойствами и защищает от инфекций. В этой связи нет необходимости выбирать что-то более жёсткое или навороченное.Неправильная температура. Конечно, сейчас никому не захочется в такую погоду принимать ледяной душ. Но и слишком горячей воду тоже не нужно делать. Жаркий и долгий душ в холодную погоду отрицательно влияет на баланс естественных масел и липидов кожи, которые задерживают влагу. А это опять-таки грозит сухостью и зудом.