5 самых полезных свойств меда

Кому-то кажется, что мёд необходим только как средство лечения простуды. На самом деле, у него большое количество полезных воздействий на здоровье.Инфекции верхних дыхательных путей. Исследователи из Оксфорда провели метаанализ, который показал, что мёд снижает частоту и тяжесть кашля, являясь недорогой альтернативой антибиотиков. Особенно это полезно на фоне постоянной резистентности к разного рода противомикробным препаратам, что связано с бесконтрольным распространением антибиотиков.Метаболический синдром. Ещё в 2018 году американские учёные доказали, что мёд снижает повышенное артериальное давление, уровень триглицеридов в крови, показатели холестерина и сахара. Все они являются компонентами так называемого метаболического синдрома. У мёда низкий гликемический индекс, из-за чего скачка уровня сахара после его употребления не возникает. Мёд улучшает липидный обмен, снижает уровень триглицеридов и холестерина, предотвращает увеличения веса.Затвердевание артерий. Процесс кальцификации или затвердение артерий очень опасен для сердечно-сосудистой системы. Но в мёде содержатся антиоксидантные противовоспалительные соединения, которые противодействуют окислительному стрессу и повышают уровень антиоксидантов в крови, что предотвращает затвердевание артерий.Здоровья кишечника. Мед обладает свойствами пребиотика, которые ферментируют полезные бактерии в кишечнике, включая бифидобактерии и лактобактерии. Это укрепляет иммунитет.Содержит питательные вещества. В мёде много полезных питательных веществ. К примеру, целый 31 минерал, включая фосфор, кальций, калий и магний, а также около 600 летучих соединений, усиливающих биомедицинский эффект этого продукта.