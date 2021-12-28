6 пищевых привычек, за которые в 80 лет вы скажете себе большое «спасибо»

Очень простые, но очень важные привычки, которые помогут быть здоровой и жить долго.Наше здоровье определяется не только генетикой и образом жизни, но и тем, что и как мы едим. И даже небольшие изменения, которые мы внесем в свое пищевое поведение сегодня, могут привести к большим результатам в будущем – в том возрасте, когда здоровье и уровень энергии особенно важны. Добавьте эти простые привычки в свою жизнь сегодня – и через много лет вы скажете себе большое «спасибо»!Ешьте продукты, богатые Омега-3Некоторые диетологи называют Омега-3 жиром молодости: ведь эта жирная кислота снижает уровень «плохого» холестерина, помогает бороться с воспалениями, снижает риск развития рака, сердечного приступа и инсульта. Кроме того, Омега-3 очень полезна для поддержки активности мозга в старшем возрасте. Исследования подтвердили: достаточно всего двух порций жирной рыбы в неделю, чтобы получить все преимущества этой «волшебной» жирной кислоты.Ешьте больше клетчаткиОвощи и бобовые, в которых много клетчатки и натуральных пищевых волокон, полезны не только тем, кто следит за своим весов. Как показало исследование, результаты которого были опубликованы в издании American Journal of Clinical Nutrition, каждые 10 граммов клетчатки в день снижают риск смерти от ишемической болезни сердца на 17%. Кроме того, клетчатка помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови, снижает риск развития рака и поддерживает здоровье сердца.Ешьте цветные фрукты и овощиХотите, чтобы ваша еда была по-настоящему здоровой? Выбирайте яркие фрукты и овощи! Антиоксиданты и особые вещества, которые придают фруктам и овощам их яркий цвет, помогают защищать клетки нашего тела от повреждений и борются со старением. Старайтесь съедать не менее трех разноцветных порций в день!Не отказывайтесь от оливкового маслаОливковое масло – обязательный компонент средиземноморской диеты, которая в прошлом году была признана наиболее здоровой и способствующей долголетию. В масле оливы содержатся антиоксиданты полифенолов, которые способны защитить от рака молочной железы и рака толстой кишки. Кроме того, регулярное потребление оливкового масла в пожилом возрасте способно на 41% снизить риск развития инсульта. Только помните о том, что оливковое масло – это холодный продукт, который теряет все свои полезные свойства при нагревании!Ешьте меньше рисаПо крайней мере, белого. Бурый рис, сохранивший свое полезное покрытие – отличный источник клетчатки и магния. Он помогает снизить риск развития диабета второго типа, сердечных заболеваний и даже некоторых видов рака. А вот белый рис – это просто калории, от которых нет никакой пользы.Не отказывайтесь от белкаБелок – это строительный материал, с помощью которого наше тело может каждый день «ремонтировать» поврежденные клетки. Не менее трети вашего дневного рациона должен составлять белок – растительного или животного происхождения. И чем старше вы становитесь, тем важнее для вас становится белок – ведь с возрастом все больше клеток нуждается в «ремонте».Пейте!Держите под рукой бутылку воды и не забывайте ее пополнять по мере необходимости. Достаточное количество жидкости помогает работе кишечника, «смазывает» наши суставы (что особенно важно в зрелом возрасте), помогает поддерживать обмен веществ и даже улучшает настроение. Пейте много, ведь вода – это действительно жизнь!