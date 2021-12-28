Названы напитки и продукты, которые замедляют старение мозга

Исследование показало, что потребление продуктов и напитков, богатых полифенолами, ассоциируется с более высокой защитой от снижения когнитивных функций мозга.Старение не ограничивается здоровьем кожи и волос – оно также распространяется на мышцы, кости и головной мозг. Согласно новому исследованию (его результаты опубликовал журнал Molecular Nutrition & Food Research), употребление некоторых продуктов и напитков способно замедлить старение человеческого мозга. Ученые установили, что их присутствие в рационе коррелирует с низкой скоростью ухудшения когнитивных функций, а также с более эффективной и продуктивной работой ума.Участниками исследования стали 842 человека, не страдавшие деменцией. За ними 12 лет велось наблюдение. Также испытуемые проходили нейропсихологические тесты, позволявшие ученым оценить изменения когнитивных качеств, происходящие у людей со временем. Показатели работы мозга соотносились с состоянием кишечника и метаболизмом участников.Исследователями было сделано заключение о том, что потребление продуктов и напитков, богатых полифенолами, ассоциируется с лучшей защищенностью мозга от процессов старения, способствующих его когнитивной деградации.В частности, ученые назвали следующие продукты и напитки.Грибы.Красное вино (в очень умеренном количестве).Кофе.Какао.Темный шоколадПо словам исследователей, содержащиеся в них полифенольные вещества защищают нейронные клетки от разрушительного действия окислительного стресса. Кроме того, полифенолы благоприятно сказываются на состоянии кишечного микробиома, что также является важным фактором для обеспечения хорошего здоровья мозга.