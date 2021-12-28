Ученые анонсировали механизм единой вакцины от гриппа

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Вирус гриппа постоянно мутирует, из-за этого год от года приходится разрабатывать новые вакцины от этого вируса. Ученые нашли способ создать прививку, которая обходит эту особенность. Исследование опубликовано в престижном журнале Nature.Ежегодно от вируса гриппа умирает 650 тысяч человек — для сравнения: от коронавируса за 2020 скончались 1,8 миллиона. Однако в 1918-1920 году вирус гриппа типа А (H1N1) унес жизни от 50 до 100 миллионов человек. Пандемия «Испанки» уничтожила от 3 до 5% населения Земли на момент своего распространения и стала более страшным бедствием, чем Первая мировая война. Другие, мутантные варианты H1N1 приносили нам пандемию «Русского гриппа» в 1977 и «Свиного» в 2009.Вирус гриппа группы В реже вызывает смертоносные пандемии, однако его вспышки происходят примерно раз 4-6 лет. Грипп типа С считается самым легким и не представляет угрозы общественному здоровью. Тип D в основном инфицирует крупный рогатый скот и не передается людям.Прививают только от гриппа А и В. В каждой вакцине содержится по нескольку штаммов вируса, обычно это либо инактивированные (мертвые) вирусы, либо их части, при этом каждый год состав вакцины приходится менять из-за большого количества их вариантов и постоянных мутаций.Вакцины как бы обучают наш организм реагировать на антигены — особые выступающие части вируса, за которые наши антитела его захватывают. Из-за того, что вирус гриппа постоянно мутирует, ученым приходится постоянно обновлять вакцины, чтобы организм могл вырабатывать новые антитела, ведь каждое из них подходит к своему собственному антигену.Теперь эту проблему можно будет обойти. Группа ученых из США обратила внимание на участок вируса, который ускользал от исследователей ранее. Он есть у большого количества штаммов гриппа и к нему могут вырабатываться антитела.«Иммунная система человека уже может вырабатывать антитела к этому антигену, поэтому остается лишь применить современные методы белковой инженерии, чтобы создать вакцину, которая может индуцировать эти антитела в достаточном количестве», — считает Дженна Гатмиллер, одна из авторов исследования и научный сотрудник Чикагского университета.Ученые назвали эти антитела якорными, поскольку они реагируют на корневой, практически неизменный фрагмент вируса (обычно вакцины реагируют на выступающий белок на поверхности вируса — это доступная и крупная область на поверхности инфекционного агента). Новая же прививка нацелена на выработку антител к «ножке», на которой это белок держится.В России более чем в половине регионов сложилась тревожная ситуация с эпидемией гриппа: инфекция теперь работает в паре с COVID-19. И эксперты призывают вакцинироваться от обоих вирусов.«Грипп в сочетании с COVID-19 (микст-инфекция) крайне затрудняет правильную постановку диагноза и назначение адекватного лечения, — сказано на сайте Роспотребнадзора. — В таких случаях вакцинация помогает избежать самых неблагоприятных исходов в случае заражения человека сразу двумя инфекциями».