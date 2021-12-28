Для женской красоты и мужского здоровья: чем полезен манго

Ученые обнаружили в манго фермент магниферин, обладающий противовирусными свойствами.Манго продается во всех супермаркетах и на сайтах по доставке продуктов, в зависимости от сорта имеет красную, желтую или зеленую кожуру и стоит около 300 гривен за килограмм. Пока что это диковинка на ежедневном столе украинцев. Употребление этого фрукта поможет улучшить память, сохранить молодость и красоту кожи и волос, предотвратить развитие болезней сердца и развитие сахарного диабета, а также защитит от мужского бесплодия.Манго содержит большое количество углеводов, фенольных соединений и бета-каротин, поэтому оказывает антиоксидантный эффект. Витамин Е и селен, входящие в состав манго, положительно влияют на работу сердца.Ученые обнаружили в манго фермент магниферин, который обладает противовирусными свойствами. Его применяют при лечении герпеса. Кожуру и перемолотые косточки используют как вяжущее средство, а листья и веточки применяют вместо зубной пасты.1 порция нарезанного кубиками манго содержит 100 ккал, 1 г белка, 0,5 г жира, 25 г углеводов (в том числе 23 г сахара) и 3 г клетчатки. Такой объем способен обеспечить суточную потребность в витамине С на 100%, витамина А — на 35%, фолиевой кислоты — на 20%, витамина B6 — на 10%, витамина К и калия — на 8%. Манго содержит медь, кальций, железо, а также антиоксиданты, такие как зеаксантин и бета-каротин.Сколько можно употреблять мангоВ ходе недавнего исследования ученые выявили, что у больных сахарным диабетом, которые соблюдают диету с высоким содержанием клетчатки, отмечается нормализация уровня глюкозы, липидов и инсулина в крови. Согласно рекомендациям диетологов суточная норма употребления клетчатки составляет 21–25 г для женщин и 30–38 г — для мужчин.Однако важно помнить, манго нельзя сочетать с алкоголем, и вообще, если есть его в больших количествах – расстройство желудка гарантировано.