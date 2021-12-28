Иммунолог развеял миф о бессимптомных суперраспространителях «омикрона»

Бессимптомные инфицированные штаммом коронавируса "омикрон" могут быть чрезвычайно опасными для окружающих — заявил вирусолог Алексей Аграновский. Иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, почему зараженный COVID-19, у которого нет симптомов болезни, не может быть так называемым суперраспространителем.По словам вирусолога Аграновского, среди бессимптомных носителей "омикрона" встречаются суперраспространители — люди, которые заражают множество окружающих, и, тем самым, усиливают пандемию. Иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов уверен, что человек с бессимптомным течением COVID-19 не может быть суперраспространителем."Суперраспространители — люди, которые выделяют вирусные частицы в течение длительного времени. То есть, нужно болеть долго, чтобы успеть заразить многих людей. Процесс инфицирования связан с симптоматикой COVID-19 — вирусные частицы выделяются в окружающую среду из-за насморка, кашля. При обычном дыхании не выделяется много вирусных частиц, то есть, бессимптомники при всем желании не могут заразить много людей", — отметил Жемчугов.Суперраспространитель COVID-19 (любого штамма, в том числе и "омикрона") должен создавать вокруг себя своеобразный ореол из вирусных частиц, но это невозможно, если у человека нет клинических проявлений болезни. То есть, способность бессимптомных больных быть суперраспространителями — не более, чем миф.