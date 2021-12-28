Плохой сон=лишние килограммы: диетолог сделала предупреждение

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Откажитесь от недосыпания.Сон и переедание… Есть ли связь? Что если недостаток сна может влиять и на нашу тягу к еде? На эти вопросы ответила диетолог Ольга Безуглая.Да, согласно научным исследованиям недостаточный сон увеличивает риск переедания на следующий день и больше стимулирует нас выбирать нездоровую пищу!Это связано с нарушением выработки лептина и грелина. Грелин тесно связан с голодом, а лептин — с чувством сытости. Недостаток сна может вызывать повышение уровня грелина и снижение уровня лептина, что приводит к усилению голода и аппетита. Это увеличивает вероятность переедания, также и потому, что большее время бодрствования создает больше возможностей для приема пищи. Недостаток сна также влияет на части мозга, которые определяют, как мы думаем о еде. В исследованиях людей с ограниченным количеством сна, активность мозга усиливается в тех областях, которые относятся к еде как к положительной награде, что делает нас более уязвимыми к перееданию.Также доказано, что у тех, кто регулярно не высыпается, наблюдается повышенный аппетит именно к высококалорийной пище. Плюс, важно понимать, что само по себе переедание, особенно ночью, может нарушить сон. В результате может возникнуть порочный круг, в котором плохой сон вызывает переедание, которое может сыграть роль в дальнейшем ухудшении сна.Поэтому, если Вы тот человек, кто регулярно недосыпает, и его сонный долг только растет, важно начать это менять:обратить внимание на свою гигиену сна;понять сколько нужно вашему организму, чтобы выспаться;кому-то может понадобиться ведение дневника сна;пересмотр дневного распорядка со смещением режима бодрствования и сна;уменьшение кофеиносодержащих напитков;блэкаут шторы;забота о микроклимате в спальне и т. д.Существует много вариантов, как начать работать со своим сном. Важно начать пробовать и получиться! Хотя иногда проще сказать: «Да что вы, я сова! И вообще я из совиного гнезда и это у нас семейное! Я точно не засну!». Но спать важно и нужно, если хотим быть стройными!