Как сделать прививку человеку с фобией перед уколами

Некоторые люди хотят вакцинироваться, но испытывают серьёзный страх перед уколами. Доктор Элли Кэннон рассказала о том, как решить эту проблему.Страх перед иглами шприцов или уколами является довольно распространённым. К сожалению, сейчас во всём мире наблюдается такая спешка с вакцинацией, что у специалистов недостаточно времени для помощи многим тысячам жертв этой фобии. При этом специфическая поддержка доступна, к примеру, для людей с аллергиями, но того же самого нельзя сказать про тех, кто испытывает паническую боязнь игл. В этом случае крайне важно поговорить с местным врачом или медсестрой, которые будут проводить инъекции. Они могут помочь.Вполне возможно, что укол следует назначить на самое спокойное и тихое время дня, когда проводящие инъекции специалисты смогут поговорить с вами с глазу на глаз перед проведением прививки. Нелишним будет использовать и лекарства для снижения тревожных симптомов, которые применяются для помощи людям, имеющим панический страх перед полётами или зубными врачами.Нечего и говорить о том, что если страх перед инъекциями стал причиной отсутствия прививок, вам необходимо ещё более строго соблюдать все защитные меры. А значит, носить качественные медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию, тщательно вентилировать помещения и мыть руки. Но лучше сделать всё для того, чтобы этот страх преодолеть и всё-таки пройти через прививки, намного снижающие риск печального исхода.