Коронавирус может сохраняться в организме месяцами

Учёные из Национального института здравоохранения США доказали, что вызывающий COVID-19 вирус может за несколько дней распространиться из дыхательных путей в сердце, мозг и вообще во все органы тела. Причём там он иногда сохраняется в течение нескольких месяцев.Науке уже известен феномен под названием постковидный синдром. Это состояние, которое наблюдается у людей, вроде бы официально выздоровевших после коронавируса. Анализы крови показывают, что ковида в их организме нет, но эти люди сталкиваются с усталостью, летаргией, лихорадкой, болями в теле и другими симптомами, которые мешают нормально работа и жить. И вот теперь исследование ученых из США показало, что коронавирус у таких пациентов может и не полностью покидать организм, а оставаться там в течение нескольких месяцев.Исследователи из США провели наиболее полный к нынешнему моменту анализ устойчивости и распространения SARS-CoV-2 во всём организме и в головном мозге в частности. Оказывается, вирус способен размножаться в человеческих клетках и выходить за пределы респираторной системы, чего раньше науке известно не было. Пока результаты этого исследования опубликованы на портале без независимой научной оценки. Вскоре их увидят читатели журнала Nature.Именно слишком долгая очистка организма от SARS-CoV-2, по мнению авторов исследования, и является причиной постковидного синдрома. Более глубокое понимание тех механизмов, с помощью которых коронавирус так долго удерживается в человеческом организме, поможет улучшить лечение таких пациентов и предложить им новые средства терапии.