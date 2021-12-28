Как не растолстеть из-за алкоголя: секрет нутрициолога

Важно помнить, что алкоголь — калорийный продукт.Многие знают, что алкоголь весьма калорийный и от него поправляются. При этом очень хочется на праздники выпить в компании друзей или семьи, да и просто иногда себя побаловать бокалом вина.Нутрициолог Алена Поддубная поделилась в Instagram полезными лайфхаками, которые помогут минимизировать вред алкоголя для фигуры.Алкоголь — это углевод. Причем простой. Поэтому ВСЕГДА дает легкий скачек инсулина с последующим повышением аппетита. И желание поесть даже после 1 бокала вина — логично.В усвоении алкоголя берут участие молекулы жира и воды. Они есть в самом организме человека. Но если мы будем давать эти молекулы через еду — эффект опьянения будет замедляться, а процесс нейтрализации выпитого — ускоряться.Поэтому… идеальная закуска под алкоголь исключает сложноусвояемые углеводы. Но обязательно содержит в себе жиры, белки и клетчатку.Например:Все виды фруктов и ягод;Орехи и семечки;Кокосовые и фруктовые чипсы;Сыр выдержанный или молодой;Сыр-косичка (лучше из козьего молока)Паштет;Хумус или бабагануш;Гуакомолле;Оливки и маслины;Вяленые томаты;Все вариации печеных/гриль овощей;Нарезка соломкой свежих овощей (огурец, морковь, перец);Нежирные сорта рыбы и морепродуктов.Из всех этих продуктов можно сделать компасную тарелку закусок или легкий салат. Мой любимый вариант — руккола, томаты, слайды козьего сыра, креветки, вяленые томаты, специи, оливковое масло.Вся подобная еда даст нам сытость и молекулы жира. А воду — для запуска более быстрого усвоения алкоголя — пьем просто со стакана в перерывах между глотками любимого вина.