Как не растолстеть из-за алкоголя: секрет нутрициолога
Многие знают, что алкоголь весьма калорийный и от него поправляются. При этом очень хочется на праздники выпить в компании друзей или семьи, да и просто иногда себя побаловать бокалом вина.
Нутрициолог Алена Поддубная поделилась в Instagram полезными лайфхаками, которые помогут минимизировать вред алкоголя для фигуры.
Алкоголь — это углевод. Причем простой. Поэтому ВСЕГДА дает легкий скачек инсулина с последующим повышением аппетита. И желание поесть даже после 1 бокала вина — логично.
В усвоении алкоголя берут участие молекулы жира и воды. Они есть в самом организме человека. Но если мы будем давать эти молекулы через еду — эффект опьянения будет замедляться, а процесс нейтрализации выпитого — ускоряться.
Поэтому… идеальная закуска под алкоголь исключает сложноусвояемые углеводы. Но обязательно содержит в себе жиры, белки и клетчатку.
Например:
Все виды фруктов и ягод;
Орехи и семечки;
Кокосовые и фруктовые чипсы;
Сыр выдержанный или молодой;
Сыр-косичка (лучше из козьего молока)
Паштет;
Хумус или бабагануш;
Гуакомолле;
Оливки и маслины;
Вяленые томаты;
Все вариации печеных/гриль овощей;
Нарезка соломкой свежих овощей (огурец, морковь, перец);
Нежирные сорта рыбы и морепродуктов.
Из всех этих продуктов можно сделать компасную тарелку закусок или легкий салат. Мой любимый вариант — руккола, томаты, слайды козьего сыра, креветки, вяленые томаты, специи, оливковое масло.
Вся подобная еда даст нам сытость и молекулы жира. А воду — для запуска более быстрого усвоения алкоголя — пьем просто со стакана в перерывах между глотками любимого вина.
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