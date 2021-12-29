Нарколог Брюн назвал лучшую закуску к спиртному

По словам нарколога Евгения Брюна, лучшим продуктом для закуски к спиртному является картофель.Врач рассказал в интервью, почему именно картофель он назвал лучшим вариантом закуски к спиртным напиткам.«Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь»,- объяснил нарколог Евгений Брюн.Эксперт добавил, что для закуски к спиртному не подходят сладости. Кроме того, вредна и потенциально опасна манера запивать алкоголь напитками, содержащими углекислый газ.«Это может усилить интоксикацию и последующее похмелье», - уточнил Брюн.Нарколог напомнил, что ночное время, несмотря на праздничную активность, является таким периодом суток, когда пищеварительная система организма естественным образом функционирует медленнее. Она выделяет меньше ферментов, способствующих усвоению продуктов и напитков, – по этой причине не следует ее перегружать. Врач посоветовал отдать предпочтение за новогодним столом белому сухому вину (в умеренном объеме): его переработка организмом сопряжена с наименьшим количеством негативных эффектов.