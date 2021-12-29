Врач предупредила, чем опасен самый популярный новогодний салат

От сельди под шубой стоит отказаться страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.Если вы думаете, что оливье – самое популярное блюдо новогоднего стола, вы ошибаетесь. Сельдь под шубой не менее популярна, но не всем полезен этот салат. Есть категории людей, которым эта закуска противопоказана. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина.Сельдь под шубой не рекомендуется потреблять тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, почками и печенью. Также от этого блюда стоит отказаться страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями."Блюдо вредно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, гипертонией. Большое количество соли вообще может спровоцировать гипертонический криз", – сообщила диетолог.В сельди под шубой большое количество соли и майонеза. Для людей с лишним весом это не лучшее питание: и картофель, и морковь, и свекла имеют высокий гликемический индекс. При сахарном диабете блюдо тоже навредит: ингредиенты повысят сахар и холестерин в крови.Чем заменитьОтметим, что сейчас многие диетологи советуют заменять обычный майонез в салатах майонезом растительным, а картофель можно заменить кусочками авокадо.