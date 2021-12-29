Повышенное давление: 4 упражнения, способные понижать его лучше лекарств

Некоторые упражнения могут очень эффективно снижать повышенное кровяное давление.Если вам диагностировали гипертонию, то врач может прописать ряд лекарств или дать рекомендации изменить образ жизни. Имеющиеся исследовательские данные свидетельствуют, что показывает, что внесение определенных корректировок в привычное существование человека может быть даже более эффективным терапевтическим решением, чем прием медикаментов.«Вы можете эффективно снизить артериальное давление без приема лекарств, только за счет изменения образа жизни», - цитирует научных специалистов Европейский журнал профилактической кардиологии.По мнению ученых, наиболее эффективным способом снижения артериального давления у пациентов с гипертонией являются аэробные упражнения. В первую очередь, эксперты выделяютходьбубегезду на велосипедеплавание.Согласно их резюме, эти виды физической активности, могут помогать лучше лекарств – по крайне мере, на определенном этапе гипертонии, еще не достигшей своих критических показателей.«Рекомендуется заниматься не менее 30 минут аэробными упражнениями средней интенсивности, такими как ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или плавание 5-7 дней в неделю в течение не менее 150 минут в неделю», - констатируют врачи.Медработники подчеркивают, что наиболее существенный терапевтический эффект дает совмещение физической активности с отказом от курения, уменьшением количества потребляемой соли, сокращением кофеина и алкоголя, похудением при избыточных килограммах.