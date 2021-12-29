Какие витамины и добавки помогут подготовить организм к новогодним праздникам?

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Новогодние праздники - это не только время, которое можно провести с семьей. К сожалению, из-за изменения ритма жизни и типа активности, в этот период может возникнуть целый ряд проблем со здоровьем. Можно даже выделить целый ряд типичных новогодних заболеваний, таких, как пищевые и алкогольные отравления, сердечные приступы и заболевания ЖКТ. О том, как подготовить организм к новогодним испытаниям, расскажет Марина Штерн, невролог, кандидат медицинских наук.К сожалению, для многих людей праздничные дни связаны с ощущением вседозволенности, расслабления и отказа от ограничений. За одну неделю праздников отдельные люди в целом придерживающиеся принципов правильного питания на протяжении года, могут набрать 5-10 килограмм. В связи с таким “отдыхом” люди с хроническим гастритом и панкреатитом могут получить тяжелые обострения и осложнения заболеваний.Пищевые отравленияВ этом случае дело не всегда в протухшем оливье. В этот период года люди едят куда больше, чем в обычные дни, из-за этого возрастает нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Организм может оказаться не готов к потреблению больших порций еды. Непривычные праздничные деликатесы тоже могут повлиять на пищеварение.Стоит обращать пристальное внимание на вид продуктов, их запах, вкус и цвет. Питаться лучше в меру: при наступившем чувстве сытости не надо пытаться запихнуть в себя еще кусочек. Вреда от чрезмерного обилия пищи будет куда больше, чем удовольствия от съеденного.Несмотря на все эти предосторожности, конфуз все равно может случиться, особенно - при уже имеющихся заболеваниях ЖКТ. Поэтому в преддверии новогодних праздников можно попробовать пропить курс добавок, нормализующих работу желудочно-кишечного тракта. Такие добавки помогают уменьшить дискомфорт в желудке, улучшить общее состояние кишечника, избежать чрезмерного образования газов и вздутия живота. К примеру, препараты с пробиотиками пьют для поддержания хорошего самочувствия, укрепления иммунной системы и сохранения здорового пищеварения. Не стоит забывать и об активированном угле: его лучше держать в домашней аптечке под рукой.Алкогольные отравленияЗа последние несколько лет потребление алкоголя в России уменьшилось в два раза. Тенденция общего оздоровления в этом плане хорошая, однако риск алкогольного отравления в праздники все еще существует. От таких отравлений страдает в первую очередь печень, и затем - в целом ЖКТ.Не стоит употреблять алкоголь в больших дозах. Имеет смысл за час до застолья принять энтеросорбенты для снижения интоксикации. Не употребляйте алкоголь на пустой желудок. Необходимо пить достаточно воды, чтобы. Чтобы избежать захода на второй круг после праздничной ночи, лучше отказаться от “похмельного ритуала”.Можно отдельно позаботиться о печени. Для таких целей отлично подойдет витаминный комплекс с экстрактом расторопши. Последняя благотворно влияет на печень благодаря антиоксидантному действию за счет повышения уровня глутатиона. Так, по данным исследований, расторопша может иметь противовоспалительные свойства и тем самым подавлять развитие воспаления, препятствуя развитию в том числе и цирроза печени.Сердечные приступыУ медиков есть даже термин: “новогодний” или “рождественский” сердечный приступ. Происходят они из-за высоких эмоциональных нагрузок, перерывов в приеме лекарственных препаратов, ненормированного употребления алкоголя.Если вы находитесь в группе риска и принимаете препараты от сердца по назначению врача - не прекращайте прием. Нужно стараться брать паузы на отдых, снижать уровень стресса. Необходимо обращать внимание на состояние своего здоровья и особенно - на самочувствие близких пожилых людей, а при ухудшении состояния нужно немедленно вызывать скорую.Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы можно начать принимать витамины после предварительной консультации с врачом. Существует целый ряд натуральных препаратов, которые обеспечивают нормализацию артериального давления и восстановление сердечного ритма; поддерживают водно-электролитное равновесие и регулируют углеводный обмен. Но в таких серьезных вопросах лучше ориентироваться на рекомендации специалистов.Активный отдыхПри минусовой температуре теряют эластичность суставы и связки. Поэтому, если вы планируете какие-то активности на новогодние праздники, лучше заранее позаботиться о здоровье суставов. Перед лыжными походами, занятиями сноубордом или конькобежным спортом имеет смысл пропить курс коллагена. Коллаген продается в виде капсул и порошка. Для трех-четырехмесячного курса, в течении которого обычно пьется коллаген, лучше брать несколько небольших баночек с разным вкусом.В целом, стратегия для комфортного отдыха в канун нового года такая: нужно поддерживать систему пищеварения и сердечно-сосудистую систему, и избегать излишеств. На рынке достаточно много витаминных комплексов и пищевых добавок с доказанными поддерживающими свойствами и положительными эффектами. Однако перед началом приема того или иного средства лучше проконсультироваться у специалиста.