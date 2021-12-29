Как провериться на инфаркты и инсульты, которые могли пройти незаметно

Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте по количеству смертей в мире. И инфаркт, и инсульт трудно с чем-то перепутать, но медики знают, что они бывают «незамеченными». Без последствий вряд ли обойдется.Иногда, делая ЭКГ, врач говорит пациенту, что тот «перенес инфаркт на ногах». Человек очень удивляется, но припоминает, что да, действительно, в какой-то из дней он чувствовал себя неважно, но чтобы сразу инфаркт? Это не такой уж редкий случай, отмечают медики. Как провериться на незамеченные инфаркты и инсульты?Как выявить инфарктДля выявления перенесенного инфаркта миокарда нужно сделать электрокардиограмму, ЭКГ. Этот метод в большинстве случаев дает возможность поставить диагноз.Следующим этапом будет эхокардиография (УЗИ сердца). Она показывает не только наличие инфаркта, но и объём поражения сердца.Если предполагается, что инфаркт миокарда произошел примерно в течение двух недель, то для его можно выявить с помощью лабораторных показателей. Речь идет о тропониновом тесте, биохимическом анализе крови, при котором выявляют присутствие белка тропонина.Как выявить инсультВначале нужно пройти осмотр у невролога, который проведет определенные пробы и оценит состояние по специальным шкалам. Иногда этого достаточно.Второй этап - бесконтрастная компьютерная томография или МРТ. Эти методики позволяют с высокой точностью поставить правильный диагноз.Инсульт или инфаркт, даже если прошли незамеченными (относительно), рано или поздно себя проявят, так как это острые состояния, в результате которых нарушается работа разных органов и систем.Как распознать инсультРанее Medikforum писал, что вы иногда вы можете видеть человека, который выглядит пьяным, но алкоголем от него не пахнет. Это может быть инсульт, и есть быстрый тест, подтверждающий это. Он называется УДАР.У (Улыбка): не может улыбнуться, уголок рта с одной стороны опущен;Д (Движение): не может поднять обе руки одновременно;А (Артикуляция): дикция нарушена, не может повторить простую фразу, речь заторможена;Р (Решение): как можно быстрее вызывайте врача.Как проявляется инсультВозникает нарушение сознания, угнетение, вплоть до спячкиМеняется речь: нарушается, становится бессвязнойОтмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает.Как проявляется инфарктСильная боль в середине грудной клетки.Ощущения сдавливания сердца, жжения.Боль может отдавать в челюсть, шею, руку, плечо, спину.Сильная слабость, беспокойство, нехватка воздуха.Появляется одышкаОтмечаются скачки артериального давления.Человек бледнеет, покрывается холодным потом.Появляется головокружение, больной может потерять сознание.