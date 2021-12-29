Как провериться на инфаркты и инсульты, которые могли пройти незаметно
Иногда, делая ЭКГ, врач говорит пациенту, что тот «перенес инфаркт на ногах». Человек очень удивляется, но припоминает, что да, действительно, в какой-то из дней он чувствовал себя неважно, но чтобы сразу инфаркт? Это не такой уж редкий случай, отмечают медики. Как провериться на незамеченные инфаркты и инсульты?
Как выявить инфаркт
Для выявления перенесенного инфаркта миокарда нужно сделать электрокардиограмму, ЭКГ. Этот метод в большинстве случаев дает возможность поставить диагноз.
Следующим этапом будет эхокардиография (УЗИ сердца). Она показывает не только наличие инфаркта, но и объём поражения сердца.
Если предполагается, что инфаркт миокарда произошел примерно в течение двух недель, то для его можно выявить с помощью лабораторных показателей. Речь идет о тропониновом тесте, биохимическом анализе крови, при котором выявляют присутствие белка тропонина.
Как выявить инсульт
Вначале нужно пройти осмотр у невролога, который проведет определенные пробы и оценит состояние по специальным шкалам. Иногда этого достаточно.
Второй этап - бесконтрастная компьютерная томография или МРТ. Эти методики позволяют с высокой точностью поставить правильный диагноз.
Инсульт или инфаркт, даже если прошли незамеченными (относительно), рано или поздно себя проявят, так как это острые состояния, в результате которых нарушается работа разных органов и систем.
Как распознать инсульт
Ранее Medikforum писал, что вы иногда вы можете видеть человека, который выглядит пьяным, но алкоголем от него не пахнет. Это может быть инсульт, и есть быстрый тест, подтверждающий это. Он называется УДАР.
У (Улыбка): не может улыбнуться, уголок рта с одной стороны опущен;
Д (Движение): не может поднять обе руки одновременно;
А (Артикуляция): дикция нарушена, не может повторить простую фразу, речь заторможена;
Р (Решение): как можно быстрее вызывайте врача.
Как проявляется инсульт
Возникает нарушение сознания, угнетение, вплоть до спячки
Меняется речь: нарушается, становится бессвязной
Отмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает.
Как проявляется инфаркт
Сильная боль в середине грудной клетки.
Ощущения сдавливания сердца, жжения.
Боль может отдавать в челюсть, шею, руку, плечо, спину.
Сильная слабость, беспокойство, нехватка воздуха.
Появляется одышка
Отмечаются скачки артериального давления.
Человек бледнеет, покрывается холодным потом.
Появляется головокружение, больной может потерять сознание.
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