Как провериться на инфаркты и инсульты, которые могли пройти незаметно

Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте по количеству смертей в мире. И инфаркт, и инсульт трудно с чем-то перепутать, но медики знают, что они бывают «незамеченными». Без последствий вряд ли обойдется.

Иногда, делая ЭКГ, врач говорит пациенту, что тот «перенес инфаркт на ногах». Человек очень удивляется, но припоминает, что да, действительно, в какой-то из дней он чувствовал себя неважно, но чтобы сразу инфаркт? Это не такой уж редкий случай, отмечают медики. Как провериться на незамеченные инфаркты и инсульты?

Как выявить инфаркт
Для выявления перенесенного инфаркта миокарда нужно сделать электрокардиограмму, ЭКГ. Этот метод в большинстве случаев дает возможность поставить диагноз.

Следующим этапом будет эхокардиография (УЗИ сердца). Она показывает не только наличие инфаркта, но и объём поражения сердца.

Если предполагается, что инфаркт миокарда произошел примерно в течение двух недель, то для его можно выявить с помощью лабораторных показателей. Речь идет о тропониновом тесте, биохимическом анализе крови, при котором выявляют присутствие белка тропонина.

Как выявить инсульт
Вначале нужно пройти осмотр у невролога, который проведет определенные пробы и оценит состояние по специальным шкалам. Иногда этого достаточно.

Второй этап - бесконтрастная компьютерная томография или МРТ. Эти методики позволяют с высокой точностью поставить правильный диагноз.

Инсульт или инфаркт, даже если прошли незамеченными (относительно), рано или поздно себя проявят, так как это острые состояния, в результате которых нарушается работа разных органов и систем.

Как распознать инсульт
Ранее Medikforum писал, что вы иногда вы можете видеть человека, который выглядит пьяным, но алкоголем от него не пахнет. Это может быть инсульт, и есть быстрый тест, подтверждающий это. Он называется УДАР.

У (Улыбка): не может улыбнуться, уголок рта с одной стороны опущен;
Д (Движение): не может поднять обе руки одновременно;
А (Артикуляция): дикция нарушена, не может повторить простую фразу, речь заторможена;
Р (Решение): как можно быстрее вызывайте врача.

Как проявляется инсульт

Возникает нарушение сознания, угнетение, вплоть до спячки
Меняется речь: нарушается, становится бессвязной
Отмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает.

Как проявляется инфаркт

Сильная боль в середине грудной клетки.
Ощущения сдавливания сердца, жжения.
Боль может отдавать в челюсть, шею, руку, плечо, спину.
Сильная слабость, беспокойство, нехватка воздуха.
Появляется одышка
Отмечаются скачки артериального давления.
Человек бледнеет, покрывается холодным потом.
Появляется головокружение, больной может потерять сознание.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Кардиология

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