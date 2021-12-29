Эликсир счастья: продукты, способные улучшить настроение

Добавьте их в свой рацион.Рацион влияет на психологическое состояние человека, его самочувствие и вероятность либо провоцировать стресс, либо наоборот – избавить от тревоги и улучшить настроение. Деитолог рассказала, как разные продукты влияют на наше настроение.Рыба, крупы, ягоды и фрукты, молочка и шоколад – у каждого продукта, кроме вкусовых качеств и питательных особенностей, есть свои «побочные» эффекты, влияющие на наше настроение и состояние. Какие продукты за что отвечают в нашем ментальном состоянии, объяснила Светлана Фус.Жирная морская рыбаМорская рыба богата полиненасыщенными жирами Омега-3, которые облегчают симптомы тревоги и депрессии. Старайтесь употреблять как минимум два блюда из жирной морской рыбы в неделю.Диетология советует разнообразить ваше меню такой рыбой:анчоусы,сардины,сельдь,лосось,форель,скумбрия.Орехи??Сырые орехи способны избавить от чувства тоски. Прекрасно в этом случае подойдут грецкие орехи. В них есть, кроме полиненасыщенных жирных кислот, витамин В6, магний, успокаивающих нашу нервную систему, влияют на артериальное давление, причем как в состоянии покоя, так и волнения.Цельнозерновая крупа??В них содержится триптофан – аминокислота, способствующая выработке серотонина (для повышения настроения) и мелатонина (для улучшения качества сна).Свежие и замороженные ягоды??Ягоды богаты натуральными сахарами, витамином С и антиоксидантами, которые косвенно снижают чувство тревоги.Молочные продукты??Молочные продукты (в частности, сыр) – это один из источников тирозина – аминокислоты, являющийся предшественником дофамина – одного из «гормонов счастья». Именно нехватка дофамина вызывает депрессии и стресс.Правильное соотношение белков и углеводов в питании поможет нормализовать продукцию дофамина и избавиться от плохого настроения.??Горький шоколад??Это естественный антидепрессант, улучшающий настроение. Но стоит быть осторожным, ведь этот продукт достаточно калорийный! Оптимальное количество черного шоколада для взрослого – около 25 – 30 граммов в день.Важно! Светлана Фус советует не забывать каждый день искать что-то положительное в своей жизни, не зацикливаться на проблемах, быть рядом с родными и правильно питаться. Это прекрасный способ повысить настроение и избавиться от негативных мнений.