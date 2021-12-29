Лекарство от СДВГ замедляет болезнь Альцгеймера

Препарат для борьбы с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью повышает уровень норадреналина в мозге. Исследователи полагают, что это замедлит развитие старческого слабоумия.Учёные из Emory Brine Health Center пришли к выводу о том, что препарат атомоксетин, созданный для борьбы с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), способен замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Это самая распространённая разновидность старческого слабоумия, которая развивается из-за смерти нейронов мозга и нарушения связей между нейронными сетями. Tау-белки, которые скапливаются в узлы в мозге, способствуют этой болезни.В ходе исследования 39 пациентов с лёгкими когнитивными нарушениями получали терапию атомоксетином в течении 6 месяцев. Препарат снижал воспаления, а также количество тау-белков в спинномозговой жидкости. Учёные полагают, что атомоксетин способен нарастить уровень норадреналина в мозге, и это замедлит развитие коварного недуга. Отметим, что данный препарат уже более двух десятков лет используется в качестве одобренного в США средства лечения СДВГ.Предыдущие эксперименты с использованием лабораторных крыс и мышей показывали, что высокий уровень норадреналина положительно влияет на когнитивные функции. Именно это делает атомоксетин очень перспективным лекарством, но для его использования в этом направлении необходимо провести дополнительные исследования.