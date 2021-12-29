Вакцинация от коронавируса снижает уровень депрессий

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Учёные из Университета Южной Калифорнии пришли к удивительному выводу о том, что прививки от коронавируса выступают в роли антидепрессантов. Они уменьшают риск тревожных состояний и депрессий.По оценкам американских ученых, вакцинация от COVID-19 сокращает симптомы тревожных расстройств и депрессий почти на 30%. Это связано со страхами перед положительными ПЦР-тестами у людей и воздействием социальной изоляции. Ранее было доказано, что бесконечные карантины и запреты на выход из дома провоцируют депрессивные расстройства. А прививки в какой-то степени позволяют снять часть существующих ограничений.Авторы исследования заметили сокращение симптомов тревоги и депрессий у людей с более низким уровнем образования, которые вынуждены снимать жилища, не могут работать удалённо и имеют детей, о которых необходимо постоянно заботиться. Вакцинация против коронавируса уберегает их от некоторых психологических страхов, что позволяет уменьшить симптоматику тревожных и депрессивных расстройств. Именно эти люди чаще всего боятся, что заразятся коронавирусом, а это негативно повлияет на их материальное положение и поставит под угрозу благополучие всей семьи.Всемирная организация здравоохранения полагает, что из-за депрессий и тревожных расстройств мировая экономика каждый год теряет по одному триллиону - это связано с потерей производительности труда. Для многих компаний гораздо выгоднее расходовать деньги на поддержку психического здоровья сотрудников, чем потом оплачивать им больничные