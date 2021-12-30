Бананы: чем они полезны и вредны для здоровья

С некоторых пор бананы являются одними из самых популярных фруктов в России наряду с более традиционными яблоками или грушами. Они содержат важнейшие питательные вещества, но не лишены и рисков для здоровья.В частности, бананы способствуют сокращению соли в рационе человека и употреблению им продуктов, содержащих калий. Он помогает контролировать артериальное давление и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Банан среднего размера обеспечивает почти 10% суточной потребности в калии. Еще в 2007 году исследователи предположили, что употребление бананов предотвращает осложнения у детей с астмой за счёт антиоксидантов и калия. Лабораторные исследования показывали, что входящий в состав банана белок лектин предотвращает рост лейкозных клеток. Часто налегающие на бананы дети имели низкий риск лейкемии.Бананы также полезны для укрепления здоровья сердца за счёт клетчатки, калия, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Они уберегают от камней в почках, их рекомендуют есть для профилактики диабета также за счёт клетчатки, которая снижает уровень сахара в крови. Бананы благодаря триптофану - полезной аминокислоте - позволяют дольше сохранять память, а также повышают настроение.Но некоторым людям следует избегать употребления большого количества бананов. Особенно если вы принимаете бета-адреноблокаторы для снижения риска осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Они увеличивают уровень калия в крови, а ведь бананы также содержит много калия. Наконец, у некоторых людей бананы могут вызывать аллергическую реакцию, а есть и те, у кого они провоцируют мигрень.