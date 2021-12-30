Почему нельзя пить кофе сразу после еды: объясняет врач

Врач диетолог Моника Бишофф (Германия) предостерегает от употребления кофе после приема пищи.Многие люди пьют кофе сразу после еды, например, за завтраком, – однако врач объясняет, что это плохая привычка.«Если вам нужен горячий напиток после приема пищи, не торопитесь пить кофе, его стимулирующие компоненты могут нанести вред организму», - сказала Моника Бишофф в интервью.Медик предупреждает, что танин, содержащийся в кофе, может препятствовать усвоению ценного железа из некоторых употребляемых продуктов, в частности, из фруктов, овощей. Танин связывает железо в желудке и напрямую выводит его из организма. Таким образом организм лишается возможности усвоить очень важный для него микроэлемент, участвующий во многих жизненно значимых процессах, кроветворении.Совет врача: «Не пейте кофе по крайней мере за 30 минут до и после еды».Для лучшего усвоения железа из растительных продуктов полезен витамин С. Его источником может быть апельсиновый сок.