Коронавирус продолжит мутировать. Ученые рассказали о развитии пандемии COVID-19

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Российские ученые создали консорциум CoRGI, чтобы следить за распространением нового коронавируса, еще до появления в РФ COVID-19. Участники объединения рассказали, как будет развиваться ситуация с пандемией, и чего ожидать от коронавируса.Первые случаи COVID-19 были выявлены в РФ в конце февраля прошлого года. Затем произошла крупная вспышка инфекции в петербургском НИИ имени Вредена, где было примерно 700 человек на карантине. Пандемия в РФ, как выяснили участники консорциума CoRGI, стартовала с как минимум 67 завозных случаев COVID-19.Как заявил профессор Георгий Базыкин, сегодня консорциум обеспокоен преимущественно стремительным распространением в мире нового "омикрон" штамма коронавируса. "Важно не упустить момент, когда "омикрон" начнет распространяться у нас в стране. Если в столице РФ доля "омикрона" составит хотя бы один процент, то нужно ужесточить противоэпидемические меры, не дожидаясь, пока ситуация выйдет из-под контроля", — пояснил Базыкин.Ученый заявил, что в России, как и во всем мире, "омикрон" спровоцирует резкий скачок заболеваемости, который придется на конец января. Штамм "омикрон" пошатнул уверенность в том, что пандемия завершится в обозримом будущем. "Коронавирус продолжит мутировать и заражать миллионы людей. Патоген будет меняться и уходить от коллективного иммунитета. Нам останется вакцинироваться и время от времени болеть", — сказал Базыкин, добавив, что человек болеет новыми вариантами гриппа в среднем раз в десять лет, но иммунитет к коронавирусу, по всей видимости, ослабевает быстрее.