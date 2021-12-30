Почему так важно продолжить тренировки на новогодних праздниках?
В праздничные дни мы как правило становимся более снисходительными к своему образу жизни, особенно когда речь идет о еде и физических упражнениях. По этой причине важно продолжать тренировки на новогодних праздниках.
Физические упражнения имеют решающее значение для борьбы с последствиями переедания. Кроме того, они способствуют поддержанию хорошего самочувствия. Далее мы подробно рассмотрим этот вопрос.
Почему нужно продолжать тренировки на новогодних праздниках?
Продолжение тренировок в это время поможет нам, с одной стороны, не потерять то, что было наработано: мышечная масса, сила, ловкость или гибкость (в зависимости от наших целей).
С другой стороны, это позволяет нам сжигать часть лишних калорий, которые мы, вероятно, потребляем в праздничные дни.
Преимущества продолжения тренировок в праздники
Ниже мы подробно расскажем, каковы основные преимущества продолжения тренировок во время новогодних праздников.
Сохранение привычки
Привычки, как правило, трудно выработать и поддерживать. На это нужны время и сила воли. А вот потерять, напротив, очень легко. Если мы перестанем заниматься спортом в течение почти двух недель праздников, нам может потребоваться много времени, чтобы вернуться в привычный ритм.
Хороший метаболизм
Одно из главных преимуществ упражнений – то, что они активируют метаболическую активность. То есть мы сжигаем калории не только во время тренировки, но и после нее, даже когда отдыхаем. Это поможет нам не набрать вес, даже учитывая многочисленные праздничные застолья.
Снятие стресса
Новогодние каникулы могут вызывать стресс и беспокойство по многим причинам. Продолжение тренировок в праздники помогает снять это напряжение и повышает настроение.
Практика физических упражнений, как показывает это исследование, опубликованное в Brain Blast Journal, стимулирует высвобождение серотонина и эндорфинов, известных как гормоны счастья.
Тренировки на новогодних праздниках: советы
На новогодних каникулах распорядок дня почти неизбежно меняется. Путешествия, посещения родственников и вечерники затрудняют соблюдение обычного ритма жизни. Тем не менее есть несколько стратегий, чтобы продолжить тренировки в праздники.
30 минут упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы
Практика сердечно-сосудистых упражнений – это способ тренировки, который позволяет нам оставаться активными и сжигать калории. Их можно делать на улице, дома или в спортзале.
Вот несколько интересных вариантов:
Езда на велосипеде
Быстрая ходьба или бег трусцой
Прыжки через скакалку
Занятия боксом
Кардио-упражнения в программах высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT).
Силовые тренировки не менее трех раз в неделю
Для силовых тренировок не обязательно использовать тренажеры. Для выполнения некоторых упражнений, позволяющих проработать все мышцы, достаточно веса собственного тела. От 10 до 20 минут упражнений помогут поддерживать форму и не растерять мышечную массу.
Вот некоторые варианты:
Приседания
Отжимания
Берпи
Упражнения на пресс
Планка
Растяжка
Во время праздников не стоит забывать про растяжку. Она необходима для мобилизации суставов и активации кровообращения, особенно после длительного пребывания в одном и том же положении. Кроме того, она помогает подготовить организм к другим, более интенсивным упражнениям. Попробуйте такие занятия, как йога или пилатес.
Избегайте переедания
Новогодний стол – это всегда изобилие блюд, и не всегда полезных. Поэтому важно сохранять самообладание. Избыток пищи влияет на массу тела и может вызвать дискомфорт при пищеварении. Отдельно стоит выделить алкогольные напитки, которые имеют и другие вредные эффекты.
Тренировки в компании
Тренироваться с кем-то всегда легче. И вовсе не обязательно делать это лично. Можно встретиться с кем-нибудь в определенное время и поделиться своими успехами, например, посредством видеоконференции.
Важно то, что этот человек также ведет здоровый образ жизни и обладает достаточной силой воли, чтобы стать опорой, а не обузой.
Продолжайте тренировки на новогодних праздниках!
Пусть Новый год не станет поводом для отказа от здоровых привычек. И физические упражнения, и правильное питание позволят вам провести праздники без ущерба для здоровья.
Конечно, дело не в том, чтобы отказываться от торжеств и особых блюд. Просто нужно потратить немного времени на тренировки и не переедать.
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