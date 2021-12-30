5 фруктов, которые помогают есть что угодно и не набирать вес

Врачи и диетологи категорически не рекомендуют принимать любые добавки для похудения и контроля аппетита: в лучшем случае все сброшенные с их помощью килограммы незаметно вернутся вскоре после прекращения приема. В худшем же препараты могут негативно повлиять на здоровье и обмен веществ. К счастью, некоторые продукты и особенно овощи и фрукты с успехом могут заменить небезопасные добавки, ускорив процесс сжигания жира и помогая контролировать аппетит. Рассказываем, какие фрукты помогают худеть быстрее – и абсолютно безопасно.ЧерникаИсследование, в котором приняли участие более 100 тысяч взрослых людей, подтвердило: антиоксиданты флавоноида способны помочь нам поддерживать здоровый вес. Этих антиоксидантов особенно много в темных ягодах: чернике, ежевике, черной смородине, голубике. Так что стоит есть их как можно чаще – тем более, что полезных свойств они не теряют ни в замороженном, ни в сушеном, ни даже в вареном виде.ЯблокиВо-первых, в яблоках много тех самых антиоксидантов флавоноидов, о которых уже говорилось выше. А, во-вторых, они богаты клетчаткой, которая стимулирует пищеварение, поддерживает наш кишечник в форме и помогает контролировать уровень сахара в крови. Обязательно ешьте их с кожурой, так как в ней содержится основная доля антиоксидантов и полезных витаминов.ГрушиЕсли яблоки вам не очень нравятся или кажутся слишком твердыми, вы всегда можете съесть грушу: в этих фруктах содержатся те же самые полезные вещества, и они тоже богаты клетчаткой. А лучше всего – сочетать!КлубникаКак и черника, клубника богата антоцианинами, а потому помогает нам поддерживать здоровый вес. Кроме того, полезные антиоксиданты очень хороши для здоровья нашего мозга: они поддерживают активность тех его зон, которые отвечают за память, а также способность к восприятию и обработке информации. Чем чаще вы едите свежие ягоды, тем выше ваша защита от возрастной деменции!ПерецДа, мы тоже удивлены, но с ботаникой не поспоришь: технически перец – это фрукт. И чертовски полезный фрукт к тому же! В том числе и за счет капсаицина – компонента, который придает перцу его остроту, а нам помогает стимулировать метаболизм и сделать процесс сжигания лишнего жира более активным.