Ученые назвали продукты, которые могут помочь поддержать здоровье костей у тучных людей

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Американским ученым удалось выяснить, какие продукты помогут поддержать здоровье костной системы у человека вопреки лишней массе тела. Дело в том, что лишний вес значительно увеличивает нагрузку на организм. Технический прогресс и развитие цивилизации смогло значительно упростить и улучшить жизнь человека, однако это привело к тому, что люди стали меньше двигаться. Данное явление проявляется в значительном росте количества людей страдающих от ожирения. Свою роль сыграл и тот факт, что человек перестал ограничивать себя в пище. Подобный образ жизни негативно сказывается на здоровье и в частности на состоянии костной системы.Специалисты провели исследование, которое показало, что ежедневное употребление растительной пищи, которая богата витаминами и минералами, помогает укрепить кости и суставы у людей, страдающих от ожирения. Во время эксперимента добровольцам давали употреблять 270 грамм овощей каждую неделю. При этом прослеживались значительные улучшения состояния подопытных. Таким образом исследователи пришли к выводу, что фрукты и овощи с высоким содержанием витаминов и минералов способствуют не только укреплению иммунитета, общего состояния здоровья, но помогают сохранить прочность и здоровье костей.