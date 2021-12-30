Ученые назвали продукты, которые могут помочь поддержать здоровье костей у тучных людей
Специалисты провели исследование, которое показало, что ежедневное употребление растительной пищи, которая богата витаминами и минералами, помогает укрепить кости и суставы у людей, страдающих от ожирения. Во время эксперимента добровольцам давали употреблять 270 грамм овощей каждую неделю. При этом прослеживались значительные улучшения состояния подопытных. Таким образом исследователи пришли к выводу, что фрукты и овощи с высоким содержанием витаминов и минералов способствуют не только укреплению иммунитета, общего состояния здоровья, но помогают сохранить прочность и здоровье костей.
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