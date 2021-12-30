Названы алкогольные напитки, которые хуже всего влияют на кожу

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Рейтинг с неожиданным лидером.Мы уверены, вы достаточно знаете о вреде алкоголя, но иногда спиртные напитки не только мешают работе нашего организма. Они также влияют на состояние кожи лица. Вот рейтинг коктейлей и напитков, которые больше всего ухудшают внешность.7. ТекилаВ ней мало сахара, за счет чего и на лице ничего не отражается. А если не пить ее с солью (то есть немного изменить традиционный способ употребления), то наутро не будет похмелья. Текилу делают на основе хорошо очищенного спирта, в ней меньше вредных примесей, чем в других крепких напитках.6. ПивоСодержит соль, но вместе с ней и антиоксиданты, замедляющие старение. Правда, это не означает, что его нужно пить бочками! Еще один плюс: в нем довольно мало алкоголя, пьют пиво обычно медленно, а значит, не наступает обезвоживание.5. Джин-тоник или водка-тоникВ обоих прозрачных крепких напитках мало веществ, усиливающих похмелье, а также соли и сахара. В комплекте с тоником эти виды алкоголя оказывают минимальное воздействие на кожу.4. Белое виноВызывает похмелье и не лучшим способом влияет на кожу лица. В нем довольно много сахара и почти нет полезных веществ.3. МохитоВ нем много сахара, что способствует появлению и распространению морщин. Впрочем, на его месте может оказаться любой коктейль с добавлением газировки или рома.2. МаргаритаМощная комбинация сахара и соли, так что может быть и похмелье, и красное лицо. Хоть и вкусно, конечно!1. Красное виноНеожиданный лидер, согласитесь. Тем не менее оно расширяет сосуды, кровь приливает к коже — и вот уже лицо покраснело. Кроме того, оно способствует производству гистаминов, что может вызвать легкую аллергическую реакцию в виде того же покраснения. Особенно не рекомендуется пить красное вино, если у вас розацеа или кожа, склонная к воспалениям и высыпаниям.