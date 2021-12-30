Что есть 31 декабря, чтобы позволить себе ночью застолье

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Инструкция до застолья и на следующий день после.Как провести день перед новомодним ужином? Может разгрузиться? Может не есть? Может кефир выпить? Были у вас такие мысли? Что же делать?А все просто, если понимаешь в схемах питания, — уверждает на личной странице в Instagram нутрициолог Ольга Усенко.Вот простая инструкция до застолья и на следующий день после.31.12, меню на день со временем:12:00 — завтрак — да-да, мы делаем очень поздний завтрак, чтобы не было ощущения, что вы едите 24 часа подряд. Омлет на воде из 2-х яиц с овощами замороженными или любыми термически обработанными 100-150 г, приготовленные на масле.15:00-16:00 — перекус — фрукты/ягоды 300 г18:00-19:00 — перекус — овощной супчик 400-500 млИ уже ешьте все, что угодно на новогоднем ужине в 22:00.А вот меню на первый день нового года – 1 января:Завтрак через 13-14 часов после последнего кусочка, который к вам попал в рот ночью, для того, чтобы дать организму отойти.На завтрако-обед в таком случае мы можем использовать тот же омлет, добавив к нему сыра, рыбу или бутерброд с икрой.Ну, а дальше день как получится, главное пить много воды, есть больше овощей и можно фрукты вместо сладкого.